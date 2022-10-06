Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ежегодно по доброй традиции 5 октября отмечается один из самых светлых праздников.

В этот день мы чествуем мудрых наставников, открывающих для каждого дорогу в большую жизнь.

Именно вы, дорогие учителя, раскрываете заложенные в детях таланты, помогаете найти свой путь, успешно внедряете новейшие образовательные методики и технологии, работаете над повышением качества образования, всегда получая положительный результат.

В образовательных учреждениях Дубны сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, где трудятся мастера своего дела, будь то опытные педагоги или молодые специалисты. Среди вас немало обладателей правительственных наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов.

Благодаря вашему нелегкому труду, верности своему делу сегодня в нашем округе подрастает замечательное поколение - активное, творческое, умеющее принимать самостоятельные решения. Успехи учеников - это ваш вклад в развитие городского округа, Московской области и России.

Низкий поклон тем, кто отдал системе образования и своим ученикам лучшие годы жизни и находится на заслуженном отдыхе. Вы являетесь примером для молодых учителей, образцом верности своему призванию.

Дорогие учителя! Пусть тепло, которое вы отдаете детям, возвращается к вам энергией для новых свершений. Крепкого вам здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия!

С.А. КУЛИКОВ, глава г.о. Дубна