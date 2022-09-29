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29.09.2022 00:00
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В сквере Авиастроителей, возле мемориального комплекса, проводится реконструкция площадки, где проходят памятные акции и митинги. Меняется плиточное покрытие, будет расширено пространство для проведения мероприятий.
Собранные в День благотворительного труда средства сотрудники ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка решили направить именно на эти цели, финансовую помощь оказало и предприятие.
Текущий ремонт завершится до конца октября. В дальнейших планах реставрация мемориальных плит с сохранением их исторического вида.
Фото пресс-службы администрации г.о.Дубна