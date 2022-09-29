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Реконструкция в сквере Авиастроителей Печать
29.09.2022 00:00

В сквере Авиастроителей, возле мемориального комплекса, проводится реконструкция площадки, где проходят памятные акции и митинги. Меняется плиточное покрытие, будет расширено пространство для проведения мероприятий.

 

Собранные в День благотворительного труда средства сотрудники ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка решили направить именно на эти цели, финансовую помощь оказало и предприятие.

Текущий ремонт завершится до конца октября. В дальнейших планах реставрация мемориальных плит с сохранением их исторического вида.

Фото пресс-службы администрации г.о.Дубна
  		 
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