В сквере Авиастроителей, возле мемориального комплекса, проводится реконструкция площадки, где проходят памятные акции и митинги. Меняется плиточное покрытие, будет расширено пространство для проведения мероприятий.

Собранные в День благотворительного труда средства сотрудники ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка решили направить именно на эти цели, финансовую помощь оказало и предприятие.

Текущий ремонт завершится до конца октября. В дальнейших планах реставрация мемориальных плит с сохранением их исторического вида.

Фото пресс-службы администрации г.о.Дубна