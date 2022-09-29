Власти Подмосковья и областные военкоматы ведут работу по мобилизации по критериям, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Наш президент объявил частичную мобилизацию. И это, пожалуй, сейчас самое ответственное, самое важное, работа, которую мы выполняем вместе с военными комиссариатами», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с правительством региона и главами городских округов.

По его словам, на территории Подмосковья расположены 30 военкоматов.

«Вместе с муниципальными штабами мы ведем работу в рамках тех мер и критериев, о которых было заявлено и нашим президентом, и министром обороны Российской Федерации», – подчеркнул губернатор.

В первую очередь в рамках частичной мобилизации призывают россиян, у которых есть боевой опыт, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов.

«В первоочередном порядке призываются граждане, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации, имеющие опыт участия в боевых действиях, возраст которых соответствует первому разряду пребывания в запасе», - сказал Алексей Астахов на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он уточнил, что в список входят солдаты, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а также старшие офицеры до 55 лет.

Мобилизуют в первую очередь тех, у кого есть следующие необходимые военно-учетные специальности: водитель, механик-водитель, стрелок, связист, танкист, артиллерист, ракетчик и десантник.

По словам военного комиссара региона, мобилизованные граждане из Подмосковья получат статус аналогичный военнослужащим, проходящим службу по контракту.

«Им предоставляются те же выплаты и социальные гарантии», - добавил Астахов.

Он пояснил, что денежные средства будут зачисляться на персональный счет военнослужащего, и он сможет распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе переводить средства или их часть своей семье.

Астахов отметил, что в ближайшее время будут приняты законодательные решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

«Сегодня уже было объявление, что нотариальные конторы для мобилизованных граждан будут предоставлять свои услуги бесплатно», - отметил военный комиссар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ведется работа по доукомплектации мобилизованных граждан необходимым снаряжением с учетом сезона.

При частичной мобилизации предприятия, которые производят важные для экономики предметы, продукты и изделия, не должны останавливать свою работу, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Даны были разъяснения главам, чтобы в индивидуальном порядке давать все ответы на интересующие вопросы, а также уделить внимание диалогу с предприятиями. Чтобы те, кто производит важные для экономики, для жизни предметы, продукты, изделия также продолжали работать стабильно без каких-либо потрясений», - сказал Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Ранее директоров и руководителей предприятий области попросили предоставить актуальные списки сотрудников в военкоматы. Это нужно, чтобы своевременно обеспечить оповещение именно тех граждан, которые подлежат призыву по мобилизации.

Военный комиссар региона Алексей Астахов напомнил, что данная обязанность работодателей закреплена в федеральном законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По информации пресс-службы Правительства МО