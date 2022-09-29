Уважаемые ветераны! Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!

Этот замечательный праздник объединяет всех нас в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и всех людей старшего поколения. Мы гордимся неиссякаемым трудолюбием, душевной щедростью вашего поколения. Вызывает уважение постоянное участие старшего поколения в общественной и культурной жизни города, воспитании детей и молодежи.

Поздравляем вас с Днем пожилых людей - праздником мудрости и добра, поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться на благо Дубны. От всей души желаем вам здоровья, бодрости духа, активного долголетия, благополучия и счастья.

С праздником!

Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов г. Дубны