СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
1 октября - День пожилых людей Печать
29.09.2022 00:00

Уважаемые ветераны! Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!

Этот замечательный праздник объединяет всех нас в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и всех людей старшего поколения. Мы гордимся неиссякаемым трудолюбием, душевной щедростью вашего поколения. Вызывает уважение постоянное участие старшего поколения в общественной и культурной жизни города, воспитании детей и молодежи.

Поздравляем вас с Днем пожилых людей - праздником мудрости и добра, поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться на благо Дубны. От всей души желаем вам здоровья, бодрости духа, активного долголетия, благополучия и счастья.

С праздником!

Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов г. Дубны

 
  		 
< Сентября 2022 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)