28 сентября – День работников атомной промышленности Поздравляем ветеранов атомной энергетики и промышленности с 77- летием праздника атомщиков. Вы прошли большой жизненный путь по созданию атомной отрасли в РФ, в нашем городе, работая на предприятиях Дубны - ОИЯИ, СМУ-5, завода «Тензор» и других. Вы стали прекрасным примером для последующих поколений, примером трудолюбия, беззаветной преданности и верности избранному пути. Желаем вам доброго здоровья, благополучия и долгой мирной жизни. Совет ветеранов завода «Тензор» Совет ветеранов АЭП ОИЯИ

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