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29.09.2022 00:00
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Поздравляем ветеранов атомной энергетики и промышленности с 77- летием праздника атомщиков.
Вы прошли большой жизненный путь по созданию атомной отрасли в РФ, в нашем городе, работая на предприятиях Дубны - ОИЯИ, СМУ-5, завода «Тензор» и других. Вы стали прекрасным примером для последующих поколений, примером трудолюбия, беззаветной преданности и верности избранному пути.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия и долгой мирной жизни.
Совет ветеранов завода «Тензор»
Совет ветеранов АЭП ОИЯИ