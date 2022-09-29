Акцию «Наш лес. Посади свое дерево» из-за неблагоприятных погодных условий перенесли на 2 октября. Начало в 11:00.

В нашем городе эта акция проходит уже не первый год. В ней участвуют все желающие – целыми семьями, с детьми и друзьями.

Основное внимание на этот раз будет сосредоточено на зеленых уголках внутри кварталов и между домами. «Наша задача – благоустроить их и сделать так, чтобы там было больше зелени, - отметил глава города С.А. Куликов. - В рамках акции будут высажены туи, рябины, декоративные яблони, клены, липы, каштаны, кизильник, чубушник и сирень - всего более 250 саженцев».

В Дубне будут организованы две площадки: на пр. Боголюбова, д. 45; на ул. Вокзальной, д.7, корп. 2 (двор) и на ул. Тверской, д.14 и 16 (двор).

На всех площадках будут выдаваться рабочий инвентарь и саженцы, а специалисты расскажут и покажут, как правильно сажать деревья и кустарники.

Присоединяйтесь к акции! Сделаем наш город зеленее!