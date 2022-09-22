На днях представители городских ветеранских организаций встретились с главным инженером ВРГС ФГУП «Канал им. Москвы» С.Н. Антоновым. Тема встречи - плачевное состояние территории в районе бывшего монумента И.В.Сталину.

Участок, на котором раньше находился памятник, принадлежит ВРГС ФГУП «Канал им. Москвы». В последние годы он находится в удручающем состоянии и даже несмотря на регулярно устраиваемые субботники зарос травой, кустарниками, выглядит заброшенным. В этом же году произошел вопиющий случай: кто-то устроил костер под могучей елью, которая входит в ансамбль памятника, и дерево сгорело, остались одни головешки… А ведь это красивейший уголок Дубны с уникальными видами и природой!

На встрече ветераны и представитель ВРГС договорились привести территорию монумента в порядок. С.Н. Антонов пообещал в кратчайший срок установить шлагбаум для ограничения движения автомобилей в парковой зоне. Руководители ветеранских организаций со своей стороны готовы решить вопрос с привлечением соответствующих служб и волонтеров по договоренности с Администрацией города для организации восстановительных работ.

До наступления холодов планируется провести очистку территории бывшего памятника, чтобы жители и гости города, посещая это знаковое место, вспоминали историю Дубны, любовались ее природой, а не испытывали чувство стыда, как сегодня, за попустительство и бесхозяйственность в одном из красивейших мест нашего наукограда.

Анна Владимирова