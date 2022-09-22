В понедельник, 19 сентября, в Дубне начали включать отопление в жилых домах. Подача теплоносителя осуществляется поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней.

Первыми тепло получили социальные учреждения, в том числе школы, больницы и поликлиники, параллельно включают отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления.

С мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Напомним, что отопительный сезон в Дубне начался 7 сентября - к теплу были подключены все детские сады города.