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Скейт-парк для молодежи Печать
22.09.2022 00:00

Началось обустройство экстрим-парка на набережной Волги, через дорогу от памятника-самолета Ил-2.

 

После прокладки дренажной системы и территориальной разбивки будет проводиться выборочная рубка части насаждений, в первую очередь больных деревьев. В целом зеленые зоны будут сохранены. Помимо трека, здесь будут установлены малые архитектурные формы, лавочки, смонтировано уличное освещение.

На реализацию проекта скейт-парка для молодежи, любителей покататься на роликах, скейтбордах и велосипедах отпущено три месяца, но строители обещают управиться за два.
  		 
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