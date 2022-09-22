Началось обустройство экстрим-парка на набережной Волги, через дорогу от памятника-самолета Ил-2.

После прокладки дренажной системы и территориальной разбивки будет проводиться выборочная рубка части насаждений, в первую очередь больных деревьев. В целом зеленые зоны будут сохранены. Помимо трека, здесь будут установлены малые архитектурные формы, лавочки, смонтировано уличное освещение.

На реализацию проекта скейт-парка для молодежи, любителей покататься на роликах, скейтбордах и велосипедах отпущено три месяца, но строители обещают управиться за два.