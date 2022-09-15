Сразу несколько детских площадок и новый сквер были торжественно открыты в Дубне на прошлой неделе. Все эти проекты удалось реализовать благодаря участию города в программах губернатора Подмосковья, работе большой команды подрядчиков, проектировщиков во главе с Администрацией города, а также благодаря неравнодушным горожанам, которые вначале голосовали за обустройство тех или иных городских территорий, а затем принимали активное участие в обсуждении проектов.

Один из проектов, который вызвал в свое время очень живое обсуждение со стороны общественности, – как раз обустройство пространства за «терминалами» на Большой Волге.

- Ещё три года назад реализация этого проекта казалась несбыточной мечтой, - отметила депутат городского Совета депутатов Елена Злобина, - но идти к ней надо было обязательно.

Этот сквер был одним из наказов избирателей моего округа. И этому событию предшествовала большая многолетняя работа: упорство жителей в отстаивании территории от застройки 25-этажного дома или магазина «Лента», возвращение земельного участка в муниципальную собственность, внесение изменений в Генеральный план города, проведение конкурсов, голосование, общественные слушания, выбор проектировщика и подрядчиков в соответствии со всей конкурсной документацией и сами благоустроительные работы…Многим и многим людям, вложившим свою лепту в это большое общее дело - огромная благодарность!

- При поддержке губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в этом году нам удалось реализовать давнюю мечту горожан, - отметил глава Дубны Сергей Куликов, - и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда» обустроить замечательный сквер. Теперь за «терминалами» вместо огороженной территории - современное, привлекательное общественное пространство: с удобными дорожками и лавочками, детским игровым комплексом, зоной воркаута, теннисными столами, качелями и, конечно, газонами, деревьями, кустарниками. На портале «Добродел» за сквер проголосовали многие жители наукограда. Концепцию и отдельные детали оформления мы не раз обсуждали с жильцами соседних домов, общественниками, депутатами.

Действительно, работа была проделана огромная, а ее результат – в эмоциях жителей этого района, которые не только пришли на торжественное открытие сквера, но и теперь не позволяют ему пустовать. С самого утра на площадке играют малыши, подростки отбивают теннисный мячик, прохожие с удовольствием прогуливаются по благоустроенным новеньким дорожкам…

Радость открытия новых детских площадок испытали и жители сразу нескольких районов Дубны. Так, на прошлой неделе были открыты площадки на ул. Карла Маркса, рядом с домами №№15 и 17, на ул. Тверской, д.16 и во дворе дома №39 на пр. Боголюбова.

Все игровые детские комплексы установлены с учетом современных требований: на них уложено резиновое покрытие, смонтированы горки, качели, карусели, лазалки, проведено освещение, установлены камеры видеонаблюдения, лавочки и урны. Места обустройства площадок определяли сами жители, голосуя на портале «Добродел».

Открытие всех детских комплексов прошло торжественно и празднично: аниматоры подготовили развлекательную программу с играми, конкурсами и сюрпризами.

Подготовила

Анна Владимирова

Фото Анны Сухой и пресс-службы Администрации Дубны