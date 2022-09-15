В Единый день голосования 11 сентября в Дубне состоялись довыборы в городской Совет депутатов.

Дубненцы, зарегистрированные на территории избирательного округа №12 на Большой Волге, могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов. Четверых выдвинули партии, один - самовыдвиженец.

Наибольшую поддержку жителей получила Елена Николаевна Смирнова, кандидат от партии «Единая Россия», заведующая детским дошкольным учреждением №23 «Улыбка». Отметку в бюллетене напротив ее фамилии сделал 201 избиратель. Отрыв от ближайшего конкурента - 76 голосов. Недействительными признаны 8 бюллетеней.