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Выбрали в Совет депутатов Печать
15.09.2022 04:42

В Единый день голосования 11 сентября в Дубне состоялись довыборы в городской Совет депутатов.

Дубненцы, зарегистрированные на территории избирательного округа №12 на Большой Волге, могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов. Четверых выдвинули партии, один - самовыдвиженец.

Наибольшую поддержку жителей получила Елена Николаевна Смирнова, кандидат от партии «Единая Россия», заведующая детским дошкольным учреждением №23 «Улыбка». Отметку в бюллетене напротив ее фамилии сделал 201 избиратель. Отрыв от ближайшего конкурента - 76 голосов. Недействительными признаны 8 бюллетеней.

 
  		 
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