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Компенсации жильцам Печать
15.09.2022 04:40

Жители аварийного дома №18 на ул. Понтекорво получат компенсацию.

Губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев выделил средства из резервного фонда Правительства Московской области на расселение дубненцев из аварийного жилья первой секции дома №18 на ул. Академика Б.М. Понтекорво. Об этом подписано постановление Правительства МО №927/25.

 

Как отметил глава города С.А. Куликов, совместно с Правительством Московской области будет определен механизм компенсации собственникам квартир первой секции. На эти цели будет направлено более 340 млн рублей. Предусмотрено также обследование первой секции и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию по итогам обследования.

В ближайшее время Администрация города свяжется со всеми собственниками квартир первой секции для разъяснения механизма компенсационных выплат.
  		 
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