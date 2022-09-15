Жители аварийного дома №18 на ул. Понтекорво получат компенсацию.

Губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев выделил средства из резервного фонда Правительства Московской области на расселение дубненцев из аварийного жилья первой секции дома №18 на ул. Академика Б.М. Понтекорво. Об этом подписано постановление Правительства МО №927/25.

Как отметил глава города С.А. Куликов, совместно с Правительством Московской области будет определен механизм компенсации собственникам квартир первой секции. На эти цели будет направлено более 340 млн рублей. Предусмотрено также обследование первой секции и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию по итогам обследования.

В ближайшее время Администрация города свяжется со всеми собственниками квартир первой секции для разъяснения механизма компенсационных выплат.