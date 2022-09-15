В редакцию газеты все чаще обращаются дубненцы с просьбой через газету сообщить, куда в настоящее время можно приносить продукты и вещи для жителей Донбасса, а также как передать медикаменты, продукты, обмундирование для бойцов, задействованных в СВО. Сообщаем, что городской штаб по сбору гуманитарной помощи по прежнему работает в Молодежном центре «Инициатива». Приносить гуманитарную помощь можно по будням с 09:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 - обед), в выходные - по предварительной записи. Телефон 8(49621)8-05-05 доп. 372. Также в нашем городе работают пункты сбора продуктов, медикаментов и других необходимых вещей, непосредственно доставляемых в конкретное действующее подразделение. Волонтеры из Дубны находятся на связи с воинским подразделением и собирают посылки с учетом просьб самих военнослужащих. Генераторы, носилки, теплая одежда, белье, бронежилеты, тепловизоры, квадрокоптеры и даже автомобиль… Это лишь небольшой перечень того оборудования и вещей, которые были закуплены на средства неравнодушных дубненцев и переданы нашим бойцам. Ниже приводим список того, что можно самостоятельно купить и передать через пункты сбора для военнослужащих одного из подразделений, а также адреса пунктов. Для бойцов на передовую Медицина гемостатические губки

ИПП (индивидуальный перевязочный пакет), турникеты

противовирусные, жаропонижающие в пакетиках

пастилки, леденцы от боли в горле

обезболивающие (таблетки и ампулы). Бытовое газ в баллонах (баллончиках)

батарейки или аккумуляторы пальчиковые и мизинчиковые

тактические перчатки

влажные салфетки

чехлы водонепроницаемые на рюкзаки Продукты (НЕ в стеклянной таре) чай, кофе, пряники, печенье, вафли, сухофрукты, орешки и т.д.

лапша, пюре, супы быстрого приготовления

консервы мясные, мясные с кашей (просьба покупать консервы хорошего качества)

батончики энергетические, энергетики, изотоники (спортивное питание)

мёд

сигареты Пункт сбора на левом берегу 2-й Театральный проезд, д.4 (вход через магазин «Алмаз-холдинг»). Будни - 11:00-17:00, суббота - 12:00-16:00. Пункт сбора на правом берегу Магазин «Спецодежда», пр. Боголюбова, 19-а. С 10:00 до 19:00 ежедневно. Также вы можете перевести любую денежную сумму на карту дубненского волонтера, непосредственно курирующего одно из воинских подразделений, находящегося на СВО. Карта Сбербанк 2202 2023 0460 6142 (Денис Евгеньевич Д.). Все отчеты и актуальная информация о помощи бойцам – на страничке Полины Васильевой (https://vk.com/polinvas), нашей дубненки. Сотни горожан по зову сердца уже откликнулись на призыв волонтеров и внесли свою лепту в обеспечение бойцов. Спасибо им за это!