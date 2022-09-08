Масштабные работы по реконструкции и капитальному ремонту Комсомольской набережной в Дубне проводятся по инициативе Общественной палаты городского округа и Совета директоров градообразующих предприятий.

Напомним, что год назад, в конце летнего сезона, пробным шагом стал ремонт одного из «треугольников» - первого со стороны плавательного бассейна ОИЯИ «Архимед». Вместо облицовочных плит его обшили всесезонными водостойкими деревянными панелями, обновили парапет и скамейки.

Затем инициативной группой была разработана концепция развития территории. Этот документ прошел общественные обсуждения. Проектировщики учли предложения и замечания дубненцев, прозвучавшие в ходе активной дискуссии.

А нынешним летом стартовал первый этап благоустройства набережной - от яхт-клуба ОИЯИ до смотровой площадки. Он включал облицовку конструкций деревом твердых пород, капитальный ремонт лестницы (спуска к причалу) с использованием стойких к атмосферным воздействиям материалов, создание галереи мозаичных панно с символами Дубны, расширение и обустройство участка возле причала, установку малых архитектурных форм, в том числе оригинальных лавочек и деревянных скульптур.

Ко Дню города был выполнен весь запланированный объем работ на сумму 5 млн рублей. Финансирование осуществлялось из внебюджетных источников - за счет благотворительной помощи 43 предприятий, организаций, предпринимателей Дубны.

Чтобы набережная Волги выглядела еще более привлекательно и ухоженно, реконструкцию нужно продолжать. Общественная палата городского округа Дубна и президиум Совета директоров готовят обращение к главе городского округа и в Совет депутатов с предложением в 2023 году предусмотреть в городском бюджете средства на капитальный ремонт Комсомольской набережной, чтобы максимально ускорить процесс.

Любимое место для многих поколений дубненцев должно стать приоритетным объектом для благоустройства. Бизнес-сообщество наукограда окажет содействие в решении такой важной задачи.

Хочется назвать и сказать спасибо всем предприятиям, их руководителям, представителям малого бизнеса, предпринимателям, кто поддержал эту инициативу и принял участие в реализации социально значимого проекта: ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», ДМЗ, «Тензор», «Атолл», ОЭЗ «Дубна», «Криптен», «Миртен»,

НИИПА, «Вертикаль», «Экомебель», «СтройКом», «Стилес», «Технотемп», ВСК, «Фармсервис», «Телесеть плюс», «Эквивалент», ВЭМЗ, «Тепличное», «РАТА-экспресс», «Энергия-Тензор», «Реконструкция», ПТО ГХ, «Аспект», «Стройкомплект», «Промстрой», РУСЭКСП, «Монтажспецстрой», «Виробан», «Руссиалоплет», МБУ ЦХО администрации города, «Стройпроект», УДС, а также предприниматели: А.Ю. Антонов, А.В. Болтинский, Д.Ю. Волков, А.И. Илларионов, Р.Г. Калоян, С.Г. Холодняк, художник-мозаичист М.Г. Поляков, художник-резчик по дереву

А.С. Большаков, депутат горсовета Е.А. Злобина, А.Е. Клубникин (администрация города).

По информации Совета директоров градообразующих предприятий Дубны

Общественной палаты г.о. Дубна

Фото Анны ВЛАДИМИРОВОЙ