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Долги растут Печать
08.09.2022 00:00

Задолженность горожан перед поставщиками коммунальных ресурсов не сокращается, а растет.

Так, перед ПТО ГХ за холодное водоснабжение и водоотведение - 29 млн рублей; перед АО «ЭНЕРГОТЕН» за горячее водоснабжение и тепло - 136 млн рублей; перед ОГЭ ОИЯИ за вышеперечисленные услуги - 150 млн рублей.

Задержки с поступлением средств напрямую влияют на работу ресурсоснабжающих предприятий: нечем рассчитываться с поставщиками и платить зарплату сотрудникам, стопорится плановый и капитальный ремонт, закупка нужных деталей для обслуживания сетей и модернизации оборудования.

Напомним, что за просрочку оплаты услуг ЖКХ предусмотрены пени для граждан: 1/300 ставки рефинансирования с 31-го по 90-й день просрочки, а с 91-го дня – 1/130. За неоплату энергоресурсов штрафуют ТСЖ, управляющие компании, водо- и теплоснабжающие организации.
  		 
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