Летний молодёжный слет членов профсоюза ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России) прошел при поддержке дирекции МКБ и профсоюзного комитета. В нем также приняли участие сотрудники ВПК НПО «Машиностроение» и АО НПП «Звезда».

- В тельняшках и белоснежных рубашках, пиратских жилетах, банданах и треуголках, с пистолетами, саблями и крюками молодые специалисты высадились на острове (признаемся честно, до прибытия ещё обитаемом) в Московском море, чтобы отыскать сокровища старого пирата, спасти капитана и заработать немного пиастров, - не без юмора вспоминает о молодежном слёте председатель профкома предприятия Максим Николаевич Щербаков. - Перед каждой командой была поставлена почти невыполнимая задача: найдя в пучине пиратскую карту, им предстояло по прибытии пройти ночное ориентирование, собрав десять точек, разбросанных по территории острова.

Утро следующего дня ребята начали с поднятия здорового духа - зарядки. Немного размявшись и подкрепившись, команды отправились на выполнение спортивного квеста. Им предстояло посостязаться в волейболе, перекидывая через сетку фитнес-мяч, переправиться на лодке, решив при этом логическую загадку, заполнить дырявую трубу водой и многое другое. Чуть позже участники побывали на ярмарке пиратских «настолок», выигрывая в которые они зарабатывали нужные для их команды пиастры.

В перерывах между основными конкурсами организаторами была подготовлена в большом масштабе игра «Шакал», где капитаны старались утащить к себе на корабль как можно больше монет. Ну, а вечером все собрались у большого экрана, чтобы насладиться просмотром видео-роликов и фотографий, которые молодые специалисты заготовили в течение дня.

«Йо-хо-хо» и «Тысяча чертей» - раздавалось на утреннем построении команд, где организаторы наградили участников памятными призами: команда «Капитолий» заняла 1 место, «Дети Джека Воробья» - 2 место, «Бросить мертвяка» - 3 место (ВПК «НПО машиностроения»), «Черная жемчужина» - 4 место, «Омерзительная восьмерка» - 5 место (АО «НПП «Звезда»), «Пять бед на корабле» - 6 место, «Шесть песо и две звезды» - 7 место и «Черная каракатица» - 8 место.

Никто из отдыхающих на острове в результате пиратских страстей не только не пострадал, а наоборот - зарядился позитивом и энергетикой от коллектива ГосМКБ «Радуга»!

Подготовила Анна ВЛАДИМИРОВА

Фото участников слета