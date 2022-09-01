На прошлой неделе подрядчик АО «Мособлгаз» приступил к проведению земельных работ и строительству газопроводов-вводов до границ земельных участков дубненцев, заключивших комплексный договор газификации.

Сотрудники отдела ЖКХ совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций посетили каждый адрес, планируемый к подключению, чтобы на месте показать подрядчику, где расположены действующие инженерные коммуникации: водоснабжения, отопления, канализации, электричества, связи и газоснабжения во избежании их повреждения при строительстве новых газопроводов.

Когда вводы будут построены, специалисты АО «Мособлгаз» приступят к работам по подключению газа в дома. Администрация напоминает, что для подключения дома к системе централизованного газоснабжения он должен соответствовать нормативным требованиям СП 402.1325800.2018.

На данный момент в работе АО «Мособлгаз» находятся 115 договоров газификации на территории города Дубны. Срок завершения газификации для зарегистрированных индивидуальных жилых домов, находящихся в границах городского округа Дубна, - декабрь 2022 года (IV квартал). Жители, чьи дома ещё находятся в строительстве или идет процедура регистрации индивидуального жилого дома, смогут принять участие в программе социальной газификации и после завершения 2022 года, ведь программа будет продолжаться.

По адресу ул. Вокзальная, дом 22 «а» располагается офис филиала «Север» АО «Мособлгаз», где жители могут ознакомиться со всеми условиями догазификации, оставить заявку на подключение или заключить договор технического обслуживания газового оборудования. Офис работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 15:45. Суббота и воскресенье - выходные дни.

Оставить заявку на комплексный договор также можно с помощью интерактивной карты на сайте АО «Мособлгаз» - https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map

Узнать всю необходимую информацию по газификации жители могут:

в Телеграм-канале АО «Мособлгаз» по г.о. Дубна - https://t.me/+p3aGIR5bv7kyZTMy

в Управлении ЖКХ администрации по номеру +74962180505 доб. 288.

на сайте АО «Мособлгаз» - https://www.mosoblgaz.ru/sg

на сайте Министерства энергетики Московской области - https://minenergo.mosreg.ru/deyatelnost/programma-socialnoi-gazifikacii