Совсем скоро в Дубне появится аллея Героев. Инициатором этого проекта выступил заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров. Увековечить память о людях, удостоенных звания Героя СССР и Героя Социалистического Труда для Владимира Николаевича, к слову, с 2017 года являвшегося президентом межрегиональной общественной организации под названием «Парк героев», стало, как говорится, делом чести. А началась эта история несколько лет назад, когда Владимир Николаевич Кондауров со своей идеей обратился в администрацию города: ну не гоже ведь в городе, где жили, трудились и совершали свои героические подвиги целых десять героев (шесть Героев Советского Союза и четыре Героя Социалистического Труда) не иметь ничего, что бы напоминало об этих на самом деле заслуженных людях – ни доски, ни знака, ни даже уголка в ветеранском музее… В администрации идею поддержали (тогда еще глава города В.Э. Прох) и даже разработали эскизы, проекты будущей аллеи. Тогда же определили, что удачным местом ее расположения станет аллея, ведущая к мемориальному комплексу «Братские могилы» на Большой Волге. Не буду вдаваться во все подробности развития этого проекта, а лишь скажу, что реализация его стала возможна в нынешнем году, причем все работы идут при непосредственном участии администрации города, градообразующих предприятий Дубны и нас с вами, обычных горожан, которые внесли свою пусть и маленькую, но все же лепту в создание этого комплекса, участвуя в Дне благотворительного труда. - Идея создания в Дубне аллеи Героев возникла достаточно давно, - рассказывает глава города Сергей Александрович Куликов. - У нас в городе есть замечательный человек - Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров, который и предложил эту идею. И действительно, есть какая-то несправедливость: у нас в городе в разные годы десять дубненцев были удостоены званий Героев Советского Союза или Героев Социалистического Труда, но память об их подвигах никак не была увековечена. Поэтому мы поддержали инициативу Владимира Николаевича, в администрации была создана рабочая группа, и совместно с Общественной палатой города, Советом депутатов активно включились в работу. Нас также поддержал Совет директоров градообразующих предприятий Дубны. День благотворительного труда, традиционно проводимый в городе, как отметил С.А.Куликов, каждый год позволяет без привлечения бюджетных средств воплощать те или иные значимые социальные проекты. Так вышло и на этот раз: часть собранных средств (это более 1 млн рублей) пошли на создание аллеи Героев. - Это очень значимый для города проект, и особенно приятно, что его инициатором выступил Герой Советского Союза, В.Н. Кондауров, - подчеркнул С.А. Куликов. – Если говорить непосредственно о ходе реализации проекта, то подрядчик, который будет проводить работы по подготовке площадки, подведению коммуникаций и проведению благоустройства, уже определен. До конца сентября эти работы должны быть выполнены. Также был заключен договор на изготовление самих стел и входной группы на аллее Героев, они уже изготовлены. Как только площадка будет подготовлена и сделаны закладные, компания-изготовитель приступит к установке стел. О некоторых технических и архитектурных нюансах проекта рассказал заместитель руководителя Дирекции развития наукограда «Дубна» Антон Павлович Лебедев, непосредственно курирующий проведение работ: - Аллея Героев будет располагаться справа от дороги, ведущей к мемориалу павшим воинам от улицы Энтузиастов. Всего будет размещено десять пилонов и одиннадцатая стела на входе. На каждой стеле будет размещено фото героя и небольшая информация о нем, его достижениях и заслугах. Каждая из стел будет иметь подсветку, так что этот комплекс будет красиво выглядеть и днем при естественном освещении, и особенно ночью. По договору все работы должны быть выполнены до 30 сентября этого года. Как мы уже сказали, сами стелы уже готовы. Выполнены они из современного материала и смотрятся достаточно изящно и стильно. Буквально на днях подрядчик приступит к подготовке самой площадки: ее подсыпке, подводу кабеля и затем, после установки стел, завершению благоустройства. Предварительно открытие аллеи запланировано на последние числа сентября. На торжественное мероприятие, говорит Владимир Николаевич Кондауров, будут приглашены родственники героев. Событием открытие аллеи, уверена, станет и для тысяч дубненцев, которые гордятся своими выдающимися земляками и чтут их память. Да, кстати, чуть совсем не забыла! На аллее Героев предусмотрительно оставили свободное место: занять его могут новые стелы с портретами и именами новых героев, теперь уже Героев России. Так что у этого проекта обязательно будет продолжение… Анна Сухая Герои Социалистического Труда и Герои Советского Союза: Блохинцев Дмитрий Иванович – выдающийся физик, член-корреспондент Академии наук СССР. Первый директор ОИЯИ;

Боголюбов Николай Николаевич – выдающийся математик и физик-теоретик, академик Академии наук СССР. Первый директор лаборатории теоретической физики ОИЯИ;

Селезнев Игорь Сергеевич – видный конструктор ракетного оружия. Генеральный конструктор ГосМКБ «Радуга»;

Флеров Георгий Николаевич – выдающийся физик, академик Академии наук СССР. Первый директор Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ;

Толстов Василий Никанорович – младший сержант. Командир отделения;

Стрельченко Владимир Игнатьевич – майор. Штурман штурмового полка;

Кравченко Владимир Ильич – гвардии лейтенант. Командир танкового взвода;

Травкин Иван Михайлович – старший сержант. Помощник комвзвода;

Кондауров Владимир Николаевич – Заслуженный летчик-испытатель. Полковник, заместитель начальника НИУ ГКНИИ ВВС;

Кукушкин Александр Филлипович – гвардии сержант, наводчик оружия.