В Дубне с визитом побывала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Несколько часов, проведенных в наукограде, оказались насыщенными: Вероника Игоревна посетила подведомственную ФМБА медсанчасть №9, встретилась с учеными в стенах лабораторий ОИЯИ. Итогом визита стало подписание соглашения между ФМБА России и ОИЯИ о сотрудничестве. Руководитель ФМБА отметила разительные перемены, которые произошли в медсанчасти за последние несколько месяцев. И.о. начальника МСЧ №9 Ирина Ивановна Ларионова в сопровождении коллег провела экскурсию по отделениям лечебного учреждения – отделению анестезиологии-реанимации, кардиологии, медицинской реабилитации, Центру промышленной медицины. Часть отделений функционируют уже в полном объеме, некоторые дооборудуют и готовят к открытию, как, например, Центр амбулаторной онкологической помощи. И еще одна новость, заслуживающая отдельного внимания горожан: к концу этого года, по словам В.И. Скворцовой, на базе МСЧ №9 планируют открыть сосудистый центр, где дубненцы смогут получать квалифицированную помощь в том числе при инфарктах и инсультах. А значит, отпадет необходимость возить наших горожан в Дмитров и Долгопрудный, как это делают несколько последних лет. В медсанчасти №9 перемены видны невооруженным глазом: приводят в порядок территорию, входную группу, во дворе между больничных корпусов заработал небольшой фонтан. Дубненцев, последние годы написавших не один десяток писем и обращений во всевозможные инстанции в надежде, что медсанчасть все-таки оживет, встанет на новый виток развития и оказания качественной медпомощи, такие перемены не могут не радовать. Но еще больше воодушевляют те изменения, которые произошли внутри самого лечебного учреждения. Так, некоторое время назад в медсанчасти был создан Центр промышленной медицины, в котором проходят медицинские осмотры. Внедрение информационных систем по управлению потоками пациентов с применением электронных браслетов, например, позволило снизить время прохождения профосмотров от нескольких дней до трех часов, причем пациент одновременно может пройти медицинский осмотр и даже углубленную диспансеризацию. Использование же в работе Центра промышленной медицины информационных технологий, как, например, дистанционное персональное сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями, позволяет медицинским работникам осуществлять динамическое наблюдение за пациентами даже в домашних условиях. И.о. начальника МСЧ №9 Ирина Ивановна Ларионова продемонстрировала подготовку к открытию Центра амбулаторной онкологической помощи - это отделение совсем скоро появится в медсанчасти. Оборудование, необходимое для ранней диагностики онкологических заболеваний, уже завезено. Это видеогастроскоп, колоноскоп, маммографическая система и две системы ультразвуковой визуализации экспертного класса. По словам И.И. Ларионовой, в штат отделения уже приняты врачи-онкологи. Еще одно важное для всех дубненцев событие должно случиться до конца нынешнего года – открытие на базе отделения анестезиологии-реанимации МСЧ №9 сосудистого центра. Это позволит оказывать дубненцам квалифицированную помощь, в том числе при инфарктах и инсультах. А значит, отпадет необходимость возить наших горожан в Дмитров и Долгопрудный, как это делают последние годы. При этом получать медицинскую помощь в сосудистом центре смогут не только дубненцы, но и жители соседних городов и районов. «Сосудистый центр необходим для оказания медицинской помощи в случаях, связанных с сосудистыми патологиями, когда речь идёт о слишком коротком «терапевтическом окне» - когда нет возможности отвезти пациента в отдаленное место. Поэтому мы обязаны обеспечить эту помощь здесь, в городе, при этом достигнув высокотехнологичного уровня оказания этой помощи - это и ангиография, рентгенэндоваскулярная хирургия, возможность стентирования, ангиопластика и другое. К концу этого года мы планирует провести всю работу», - подчеркнула Вероника Игоревна Скворцова. Также в день визита коллег из ФМБА в медсанчасти состоялось открытие инновационного кабинета эрготерапии, а также был продемонстрирован аппаратно-программный комплекс для пациентов при нейро- и постковидной реабилитации. Второй частью программы визита стало посещение делегацией ФМБА Объединенного института ядерных исследований. В.И. Скворцова с коллегами побывала в лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, Лаборатории радиационной биологии и Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова, после чего приняла участие в дискуссии с учеными и заслушала несколько докладов. Директор ОИЯИ Григорий Владимирович Трубников подчеркнул важность столь тесного сотрудничества ОИЯИ и ФМБА и поблагодарил за совместную работу: - Спасибо вам за то, что вы так оперативно, неравнодушно включились во все процессы организации и развития МСЧ №9 - это поддержка и в части оборудования, и в части организации работы отделений, и, конечно, кадры. Подписанная нами дорожная карта уже даёт свои результаты, мы идём по ней опережающими темпами. Итогом визита В.И. Скворцовой в Дубну стало подписание Соглашения о сотрудничестве между ФМБА и Объединенным институтом ядерных исследований. В качестве перспективных направлений сотрудничества определены изучение радиобиологических механизмов воздействия протонов на различные опухоли при проведении протонной терапии; радиационно-гигиеническое сопровождение работ в области ускорителей заряженных частиц, пучковых, детекторных и смежных технологий на базе источника протонных пучков для лучевой терапии нового поколения. Уже сейчас очевидно, что у дубненских ученых в коллаборации с учеными и специалистами ФМБА впереди большая и интересная работа, которая позволит вывести ряд направлений, в первую очередь касающихся медицины, на принципиально иной уровень. А это означает, что уникальные прорывные научные разработки получат прикладное применение. Анна Сухая Фото Елены Пузыниной В медсанчасти №9 перемены видны невооруженным глазом: приводят в порядок территорию, входную группу, во дворе между больничных корпусов заработал небольшой фонтан. Дубненцев, последние годы написавших не один десяток писем и обращений во всевозможные инстанции в надежде, что медсанчасть все-таки оживет, встанет на новый виток развития и оказания качественной медпомощи, такие перемены не могут не радовать. Но еще больше воодушевляют те изменения, которые произошли внутри самого лечебного учреждения. Так, некоторое время назад в медсанчасти был создан Центр промышленной медицины, в котором проходят медицинские осмотры. Внедрение информационных систем по управлению потоками пациентов с применением электронных браслетов, например, позволило снизить время прохождения профосмотров от нескольких дней до трех часов, причем пациент одновременно может пройти медицинский осмотр и даже углубленную диспансеризацию. Использование же в работе Центра промышленной медицины информационных технологий, как, например, дистанционное персональное сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями, позволяет медицинским работникам осуществлять динамическое наблюдение за пациентами даже в домашних условиях. И.о. начальника МСЧ №9 Ирина Ивановна Ларионова продемонстрировала подготовку к открытию Центра амбулаторной онкологической помощи - это отделение совсем скоро появится в медсанчасти. Оборудование, необходимое для ранней диагностики онкологических заболеваний, уже завезено. Это видеогастроскоп, колоноскоп, маммографическая система и две системы ультразвуковой визуализации экспертного класса. По словам И.И. Ларионовой, в штат отделения уже приняты врачи-онкологи. Еще одно важное для всех дубненцев событие должно случиться до конца нынешнего года – открытие на базе отделения анестезиологии-реанимации МСЧ №9 сосудистого центра. Это позволит оказывать дубненцам квалифицированную помощь, в том числе при инфарктах и инсультах. А значит, отпадет необходимость возить наших горожан в Дмитров и Долгопрудный, как это делают последние годы. При этом получать медицинскую помощь в сосудистом центре смогут не только дубненцы, но и жители соседних городов и районов. «Сосудистый центр необходим для оказания медицинской помощи в случаях, связанных с сосудистыми патологиями, когда речь идёт о слишком коротком «терапевтическом окне» - когда нет возможности отвезти пациента в отдаленное место. Поэтому мы обязаны обеспечить эту помощь здесь, в городе, при этом достигнув высокотехнологичного уровня оказания этой помощи - это и ангиография, рентгенэндоваскулярная хирургия, возможность стентирования, ангиопластика и другое. К концу этого года мы планирует провести всю работу», - подчеркнула Вероника Игоревна Скворцова. Также в день визита коллег из ФМБА в медсанчасти состоялось открытие инновационного кабинета эрготерапии, а также был продемонстрирован аппаратно-программный комплекс для пациентов при нейро- и постковидной реабилитации. Второй частью программы визита стало посещение делегацией ФМБА Объединенного института ядерных исследований. В.И. Скворцова с коллегами побывала в лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, Лаборатории радиационной биологии и Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова, после чего приняла участие в дискуссии с учеными и заслушала несколько докладов. Директор ОИЯИ Григорий Владимирович Трубников подчеркнул важность столь тесного сотрудничества ОИЯИ и ФМБА и поблагодарил за совместную работу: - Спасибо вам за то, что вы так оперативно, неравнодушно включились во все процессы организации и развития МСЧ №9 - это поддержка и в части оборудования, и в части организации работы отделений, и, конечно, кадры. Подписанная нами дорожная карта уже даёт свои результаты, мы идём по ней опережающими темпами. Итогом визита В.И. Скворцовой в Дубну стало подписание Соглашения о сотрудничестве между ФМБА и Объединенным институтом ядерных исследований. В качестве перспективных направлений сотрудничества определены изучение радиобиологических механизмов воздействия протонов на различные опухоли при проведении протонной терапии; радиационно-гигиеническое сопровождение работ в области ускорителей заряженных частиц, пучковых, детекторных и смежных технологий на базе источника протонных пучков для лучевой терапии нового поколения. Уже сейчас очевидно, что у дубненских ученых в коллаборации с учеными и специалистами ФМБА впереди большая и интересная работа, которая позволит вывести ряд направлений, в первую очередь касающихся медицины, на принципиально иной уровень. А это означает, что уникальные прорывные научные разработки получат прикладное применение. Анна Сухая Фото Елены Пузыниной