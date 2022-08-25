C пометкой «срочно» 22 августа в Администрации Дубны прошли публичные слушания по Генеральному плану города. Горожан, пришедших выразить свою позицию, не могло вместить выделенное администрацией помещение, многие стояли несколько часов, кто-то даже в коридоре. В самом начале слушаний присутствовали очно 86 человек, еще 125 жителей участвовали по видеосвязи (формат публичных слушаний это позволял), но люди подходили и позже… Причиной такой активности стало известие, что в проект Генплана Дубны по инициативе Министерства имущественных отношений (Минимущества) Московской области были внесены изменения по переводу трех земельных участков в Ратмино общей площадью 62 гектара из рекреационного статуса в тот, который позволяет строить на территории гостиницы, магазины, загородные клубы, таунхаусы под видом временного жилья и пр. Дополнительно к этому областные чиновники предлагают выделить вдоль ратминского поля от конюшни в сторону ЛФВЭ ОИЯИ две линии под коттеджную застройку. Таким образом, большая часть любимого многими горожанами общедоступного места отдыха на природе в скором времени может перейти в частные руки и на месте поля будут выситься заборы, начнется коммерческое освоение территории. Ратмино для многих горожан является особым и очень ценным местом, куда в любой момент может приехать каждый из нас, чтобы насладиться природой у реки Волги. Сейчас Минимущество предлагает под эгидой «вовлечения в хозяйственный оборот» (аренды, продажи) большую часть территории Ратмино пусть с молотка под застройку. Особенно циничным является связанное с этим поведение областных чиновников по блокированию признания территории Ратмино объектом культурного наследия. В настоящее время в Главном управлении культурного наследия Московской области находятся результаты проведенной государственной историко-культурной экспертизы территории Ратмино. В прошлом году были уточнены границы, получен акт о выявленном объекте культурного наследия в статусе достопримечательного места «Историко-ландшафтная заповедная территория Ратмино». Эта работа была начата городом еще 6 лет назад. Таким образом, Ратмино это не только любимое место многих дубненцев, обладающее высокой экологической ценностью, но и место, обладающее культурной, научной ценностью. На территории Ратмино неоднократно проводились археологические исследования с обнаружением артефактов различных эпох. Однако в настоящее время процедура утверждения статуса достопримечательного места для Ратмино (это полномочия региональных властей) по результатам проведенной экспертизы искусственно тормозится, более того, идут попытки областных чиновников и вовсе ее отменить. А причины этого банальны – по результатам проведенной экспертизы большая часть Ратмино, за исключением существующей индивидуальной застройки и профилактория ОИЯИ, вошла в границы достопримечательного места, где запрещено всякое капитальное строительство. В границы полностью попадают предлагаемые Минимуществом Московской области две линии коттеджей вдоль Ратминского поля и частично участки поля, предлагаемые под объекты отдыха и туризма. Это обстоятельство вошло в прямое противоречие с предложениями Минимущества, которое хочет сдать в аренду или распродать (возможны оба варианта) большие участки Ратминского поля под застройку, поэтому экспертиза стала «неугодной». На публичных слушаниях со стороны представителей администрации прозвучал ряд некорректных высказывани, которые могли создать впечатление у жителей, что это ОИЯИ инициировал перевод земельных участков в Ратмино. Это совершенно не так. Это изначально была инициатива Минимущества. Так как несколько участков предлагаемой к переводу из рекреационной зоны под объекты отдыха и туризма примыкают непосредственно к территории ЛФВЭ, то при реализации такого сценария в непосредственной близости от территории Института может появиться гостиничная и иная жилая застройка. А вокруг любых крупных научных установок ОИЯИ установлены санитарно-защитные зоны, в которых нельзя вести строительство, связанное с проживанием людей. В перспективе развития Института наличие вблизи его территории такой застройки может привести к большим проблемам. Поэтому рукодство Института направило в Минимущество предложения по резервированию земельных участков. Однако вместо того, чтобы это сделать, Минимущество предложило разрешить возводить на этих участках не только объекты отдыха и туризма, но и объекты, связанные с научной деятельностью. ОИЯИ, по сути, предлагается участвовать на общих основаниях с частными инвесторами в аукционах, а там кто возьмет, тот и будет «осваивать». По результатам рассмотрения на публичных слушаниях предложений жители резко отрицательно высказались по поводу планов перевода земельных участков в Ратмино из существующей рекреационной зоны под ИЖС и объекты отдыха и туризма. Поддержали такое предложение лишь несколько человек из более чем двухсот участников. Жители настаивают на сохранении существующего рекреационного статуса без возможности размещения там объектов капитального строительства. Нашли поддержку у абсолютного большинства дубненцев предложения перевести в Генплане два участка леса (102 гектара) на въезде в Дубну из существующей функциональной зоны объектов отдыха и туризма в городские леса, коими они являются по факту. Эти участки в результате передачи в 2011 году в составе 160 га находятся в собственности Московской области. Существующая сейчас функциональная зона позволяет Минимуществу Московской области выставить на торги эти участки, после чего начнется вырубка леса и застройка. Ровно так же, как это было сделано с озером Лебяжье. Напомню, что несколько месяцев назад участок в почти 16 га между озером Лебяжье и каналом им. Москвы был передан Минимуществом в аренду частному инвестору на 13 лет. Теперь у озера ожидается застройка и дальнейший выкуп в частную собственность. Пришедшие на публичные слушания дубненцы считают, что данные действия идут в разрез с интересами горожан, и поэтому поддержали предложение по переводу участка у озера Лебяжье в функциональную зону лесопарков, где запрещено капитальное строительство. Территория у озера должна стать общедоступной парковой территорией. Также жители поддержали перевод земельных участков вокруг озера Суглинок в функциональную зону лесопарков, чтобы сохранить от застройки нетронутый уголок природы на левом берегу для отдыха горожан. Главным выводом публичных слушаний стала однозначная позиция жителей, которые хотят видеть Дубну зеленым городом с общедоступными природными территориями для отдыха всех горожан. Жители не хотят видеть вместо полей, лесов, территорий у водоемов – лучших природных территорий Дубны заборы элитных коттеджей, гостиниц и загородных клубов. Поэтому в настоящее время организован сбор подписей к Президенту РФ В.В. Путину и губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву под обращением за сохранение полностью общедоступными рекреационные территории Ратмино, оз. Лебяжье, городских лесов с полным мораторием на возведение на них объектов капитального строительства и передачу в аренду и частную собственность. Считаю, что жителям необходимо обязательно поддержать эту инициативу, ведь результаты публичных слушаний никак не гарантируют, что их учтут областные чиновники и уже в сентябре не пришлют в Совет депутатов на утверждение проект Генплана со всеми теми негативными изменениями для нашего города, которые предлагаются сейчас. Поэтому нужно, чтобы голос Дубны услышали. Без поддержки жителей никак не обойтись. Информация о местах сбора подписей будет в ближайшее время распространена. Сейчас необходима консолидация всего городского сообщества, чтобы отстоять Дубну. Жители нашего наукограда умеют бороться за свои права, за свой город и не раз это доказывали не на словах, а на деле. Ярослав Викулин, руководитель фракции Дубненского городского отделения КПРФ в Совете депутатов г.о. Дубна