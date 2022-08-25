Живой отклик Как больно! Чистая, талантливая девочка, порядочный человек, который должен был жить среди нас ещё очень долго! Жить и приносить в этот мир правду, рожать детей, таких же умных и чистых, как она. Не дали. Слишком ненавистна была её правда… Даша Платонова-Дугина… Я очень внимательно присматривалась к ней. Не скрою, сначала несколько настороженно. Думалось: ну вот, ещё одна выскочка. А потом, она юная, задорно, по-молодому выдающая свою выверенную аналитику, стала той, которой я поверила. И не только я. Как-то в одной из передач прорвался голос зрителя в адрес Даши. И голос этот восторженно оценил её как единственного абсолютно грамотного специалиста в своей области. И я с ним тогда внутренне согласилась. Ощущалась в ней мощная знаниевая база, абсолютная грамотность речи, что сейчас большая редкость. Да она и не могла стать другой. Отец - Дугин Александр Гельевич - вложил в неё свет, харизму, веру, знания. И она была с ним рядом - его друг, соратник, ученица, любимая дочь. Дугин - пламенный светоч, дающий России вектор развития. Как он мешал тогда восемь лет назад! Кому? А тому, кто не принял Новороссию, тому, кто за его гражданскую позицию убрал из МГУ, несмотря на обширнейшие знания, на мощные научные труды, на знание восьми языков, тому, кто травил его потом в соцсетях. Он был резок в своей правде, не прикрывался обтекаемыми фразочками, говоря прямо и в лоб, называя вещи своими именами, а потому неудобен. Кому ж понравится это: «…современная российская элита представляет собой нечто патологическое. Она сложилась в 90-е годы и являет собой продукт распада советского общества. Её типичные фигуры - выходцы из коррумпированного чиновничества, криминалитета и прямых агентов влияния Запада, наскоро переквалифицировавшихся из «коммунистов» и «комсомольцев» в либералы». В 2021 году Александр Гельевич писал: «…с такой элитой Россия обречена. Весь ресурс она исчерпала, а социальные лифты привинтила к нулевому уровню намертво. Она будет стоять до конца там, где стоит, чего бы ей это ни стоило. Это и создает тот привкус социальной депрессии…» Многое из того, о чём говорил Дугин, сейчас начинает быть. Профессор откликнулся на 24 февраля, горячо поддержав решение Президента: «СВО - это именно то событие, на ожидании которого строилась аутентично русская политическая теология. СВО - начало, возрождение из пепла Империи…». Врагам, что на Украине, что в России, наше возрождение из пепла ножом по сердцу. Им жить было так удобно. Философ - сегодня эта профессия, оказывается, опасная. Смертельно опасная. Охотились на него, а убили Дашу, смертельно ранив отца, омрачив его будущее. Хотя, почему сегодня опасная профессия? Философом опасно было быть всегда. Провидцы, освещающие путь человечества своими мудростью и знанием, мешали всегда. Вспомним чашу Сократа. А нашим врагам Сократы, ведущие за собой, освещающие будущее России, опасны смертельно. Отомстили за его Новороссию, за правду, за свет. Даша, девочка-росинка, сверкнувшая чистым алмазом и упавшая с травинки в землю, прости свою большую страну, которая не сумела защитить тебя! Прости нас. Марина КРИВОНОСОВА