Накануне профессионального праздника строителей, который отмечается во второе воскресенье августа, в Дубне чествовали представителей этой важной профессии.

Так, в Конгресс-центре заместитель главы администрации Дмитрий Утробин вручил почетные грамоты главы городского округа Дубна сотрудникам Управляющей компании Особой экономической зоны «Дубна».

За многолетний добросовестный труд награждены заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по строительству Павел Грек, начальник отдела капитального строительства Павел Чекмарев, руководитель группы сметного обеспечения Анастасия Леонова и ведущий инженер-сметчик Лариса Коваленко, руководитель проекта группы строительного контроля и технического сопровождения за строительством объектов резидентов Тимур Пашаев, геодезист группы инженерного обеспечения Петр Урядышев.

Еще одно награждение, приуроченное к празднику, прошло в стенах городской администрации, где глава Дубны Сергей Куликов отметил почетными грамотами, благодарственными письмами руководителей строительных компаний, сотрудников отдела капитального строительства ОИЯИ и управления градостроительства, архитектуры и рекламы администрации, специалистов Дирекции развития наукограда Дубна.

Сергей Александрович поблагодарил представителей строительной отрасли за верность призванию и многолетний труд на благо города.

Подготовила Анна Владимирова

Фото пресс-службы администрации Дубны