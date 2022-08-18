Во взрослой поликлинике Дубненской городской больницы в левобережье будет установлено новое оборудование – аппарат для магнитно-резонансной томографии, сообщил глава города С.А. Куликов.

По направлению врача пациенты смогут проходить процедуру МРТ в поликлинике. Эта услуга станет доступнее и удобнее для жителей Дубны. Между тем губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев на днях подчеркнул, что в этом году для учреждений здравоохранения области закупят почти 4,9 тысяч единиц медоборудования.

- В ближайшие пару лет мы полностью избавимся от аналогового, поменяем его на цифровое, которое дает более глубокие и точные исследования, и производительность его совершенно другая. Самое главное, что МРТ, КТ маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме, - подчеркнул Андрей Воробьев на совещании с областным правительством и главами.

В настоящее время в регионе уже работают 5 центров удаленной расшифровки снимков. Ожидания обследований, как показывает статистика, в Подмосковье больше не превышает 14 дней. Например, прохождение МРТ теперь в среднем ждут 6 дней, а не 19, как было 3 года назад, а КТ – 4, а не 18. Контроль загрузки осуществляется через Центр управления регионом. Кабинеты диагностики переведены на двух-, трех- или даже четырехсменный режим работы.