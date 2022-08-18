Удивительно молодой, жизнерадостный, необыкновенно мягкий и проникновенный голос у моего собеседника, нашего многолетнего автора, доктора технических наук, профессора Льва Николаевича Зайцева, с которым мы беседуем в преддверии его юбилея. Льву Николаевичу 28 августа исполняется 90 лет, за плечами огромный жизненный путь, полный побед, трудовых и личных свершений, отмеченный значимыми наградами и достижениями. О них мы и говорим с юбиляром. - Как-то коллеги по работе присвоили вам степень «доктора физико-экономических наук» и звание «профессор права»… - Конечно, это в шутку. Пенсионер в настоящее время, в действительности ни физиком, ни экономистом не являюсь. Я простой инженер-строитель, окончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) и в 1957 году был распределен на работу в атомную отрасль (ГСПИ). В 1962 году досрочно окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, результаты которой были использованы при реконструкции защиты синхроциклотрона в Дубне. На синхрофазотроне под руководством Л.Н. Зайцева была создана система измерения потерь частиц - первая в мире на ускорителях, позволяющая определить источники ионизирующего излучения для расчета радиационной обстановки и защиты. Отказ от глобальной защиты синхрофазотрона и замена локальными защитами, ловушками и т.п. позволили сэкономить значительные средства. - Однако в каждой шутке есть доля правды. Коллеги ведь неспроста присвоили эти регалии. Расскажите, как складывалась судьба после окончания вуза, что стало переломным моментом, каким образом жизненная дорога привела в Дубну и кто повлиял на это событие. - В 60-е годы я был аспирантом, а затем старшим преподавателем на кафедре «Строительство ядерных установок» МИСИ имени В.В. Куйбышева, которую по совместительству возглавлял профессор Александр Николаевич Комаровский, руководивший строительством многих объектов атомной отрасли. Крутой поворот в моей жизни произошел тогда, когда Александр Николаевич - замминистра среднего машиностроения, доктор технических наук, пригласил меня в аспирантуру МИСИ, где мне пришлось изучать основы ядерной и радиационной физики. Комаровский, будучи моим научным руководителем, обеспечил экспериментальную базу в городе Дубне, в ОИЯИ, и создал все условия, чтобы я досрочно защитил кандидатскую диссертацию. После защиты кандидатской и работы в МИСИ старшим преподавателем с 1968 года трудился старшим научным сотрудником в МИФИ, а затем в Объединенном институте ядерных исследований, где защитил уже докторскую диссертацию и переехал из Москвы в Дубну на постоянную работу, - рассказывает Лев Николаевич. Осенью 1957 года Лев Николаевич впервые приехал в Дубну и остался здесь навсегда. Именно с наукоградом связана научная, практическая, исследовательская, общественная и семейная жизнь юбиляра. - Коллеги отмечают, что есть два очень важных дела, за которые и ОИЯИ, и город в целом вам благодарны. Во-первых, это касается дубненских школьников. Тогда все школьники из Дубны при поступлении в Московский инженерно-физический институт были приравнены к москвичам. Насколько понимаю, это давало неплохие преференции? - Действительно, работая в то время в приемной комиссии МИФИ, я добился, чтобы выпускники дубненских школ были приравнены к москвичам. В таком случае проходной балл существенно уменьшался, и юным дубненцам легче было поступить в МИФИ. - Второй подарок ОИЯИ и городу состоял в том, что с помощью Александра Николаевича Комаровского было начато строительство второй очереди дома отдыха в Крыму в Алуште?.. - Тогда Комаровский стал замминистра обороны РФ по строительству и расквартированию войск. В Крыму Минобороны вело большое строительство. Административный директор ОИЯИ Виктор Леонидович Карповский, узнав об этом, понял, что без его помощи стройку дома отдыха не поднять. Он попросил меня привезти в Дубну адъютанта Комаровского, в итоге был составлен запрос на имя замминистра, который благополучно разрешился, и стройка началась, - делится профессор. С 1962 года до сегодняшнего дня Лев Николаевич Зайцев участник и автор 250 научных статей и трех монографий: 1) Зайцев Л.Н., Комочков М.М., Сычев Б.С. «Основы защиты ускорителей», 2) Бродер Д.Л., Зайцев Л.Н. и др. «Бетон в защите ядерных установок» и 3) Зайцев Л.Н. «Радиационные эффекты в структурах ускорителей». Также он автор (соавтор) трех изобретений, из которых наиболее значимое и дорогое, по признанию самого юбиляра, это «Сверхпроводящий кабель для магнитных элементов ускорителей». Соавтором изобретения является рано ушедший из жизни Анатолий Алексеевич Смирнов - выдающийся инженер, впоследствии доктор технических наук, который обеспечил внедрение изобретения при создании магнитов для Нуклотрона и ускорительного комплекса НИКА. Второй соавтор Виталий Смирнов (МИФИ), который провел уникальные испытания кабеля и защитил на этом кандидатскую диссертацию. Кстати, одним из первых в мире Л.Н.Зайцев вместе с коллегами дал ответ на проблему радиационной стойкости высокотемпературных сверхпроводников, опубликовав за короткий период около 30 научных работ на эту тему. Еще одно важнейшее качество, присущее Льву Николаевичу, - обостренное чувство социальной справедливости. С начала девяностых годов он серьезно интересуется экономикой, публикуется в местной (в частности, в газете «Встреча») и центральной прессе. В нашей газете, например, в мае вышла свежая статья профессора Зайцева под названием «От лица миллионов обездоленных». Начиная с 1991 года, юбиляр ведет тщательный учет динамики изменения цен на сотни наименований товаров и услуг. Прежде всего его публикации отличает системный подход, который проявляется совершенно в разных направлениях: строительстве, ядерной физике, экономике. - Существенным достижением в социально-экономической области, - признается Лев Николаевич, - я считаю «Новый механизм индексации зарплат и пенсий в Российской Федерации», над которым мы работали в содружестве с депутатом дубненского городского Совета депутатов Ярославом Викулиным. К сожалению, внедрить это полезное «изобретение» нам до сих пор не удалось по конъюнктурным соображениям (других аргументов нет). Чиновники, высокооплачиваемые депутаты Госдумы и другие толстосумы не захотели делиться частью своих доходов с народом, хотя отлично понимают, что несправедливо и незаслуженно получают большие надбавки к зарплате при официальной индексации в процентах (статья в газете «Встреча» №17 от 4 мая 2022 года). Я говорю только о несправедливых добавках при индексации и не оспариваю размер их зарплаты, - уточняет Лев Николаевич. - Все-таки эксперимент по внедрению предлагаемого механизма индексации зарплат в ОИЯИ состоялся? - Дело было так. Помощник директора ОИЯИ по экономическим и финансовым вопросам Виктор Васильевич Катрасев вник в суть нашего механизма индексации и довел его до директора ОИЯИ академика РАН Виктора Анатольевича Матвеева, после чего было принято решение провести в 2012 году рублевую индексацию. Всему персоналу Института независимо от размера окладов выдали 900-рублевую прибавку (от средней зарплаты 18 000 х 5%=900 руб., где 5% - процент индексации). В 2013 году повторили: выдали по 1000 рублей каждому сотруднику, это 5% от средней зарплаты на тот момент в 20 000 рублей. Применение этого механизма индексации позволило эффективней сохранять покупательную способность зарплат и одновременно заметно повышать зарплату всему персоналу в ОИЯИ. При этом обращу внимание, что применение данного механизма не потребовало увеличения затрат на индексацию по сравнению с традиционной, так как указанные результаты происходили за счет перераспределения. Однако в следующем году этот механизм индексации отменили, как предполагаю, не всему административному аппарату с высокими доходами понравился такой подход, поскольку перераспределение происходит в пользу низко и среднеоплачиваемого персонала. Вот почему коллеги считают меня как бы физиком и как бы экономистом. До конца жизни я буду считать, что механизм рублевой индексации полезен народу, стране и даже престижу власти, так как сокращается бедность и уменьшается децильный коэффициент. Здесь, подобно Пушкину, могу воскликнуть: «Ай да Зайцев, ай да сукин сын!». - Что касается звания «профессор права», здесь ведь тоже имеются свои обоснования? - Дело в том, что мне пришлось дважды отстаивать права в суде. Лет 20 назад докторам и кандидатам наук ОИЯИ неправильно оплачивали надбавку за ученую степень. Дубненский суд принял мою сторону, а Мособлсуд поддержал. В результате был создан прецедент, и всем работникам, имеющим ученую степень, выплаты увеличили. Коллеги тогда называли меня «героем нашего времени», потому что не побоялся выступать против дирекции. «Директора приходят и уходят, а научный коллектив остается» - написал я тогда, чем вызвал против себя бурю гнева, - заключил юбиляр. - Лев Николаевич, в завершении нашего интервью традиционный вопрос о семье, ведь без крепкого тыла, каким она выступает, вряд ли бы состоялся тот профессор Зайцев, которого в городе знают, ценят, уважают. - Попробую коротко. В личной жизни у меня все хорошо. Я женат 63 года. У меня очаровательные внучки-близнецы. Одна из них подарила недавно мне правнука Льва. Династия Львов продолжается. Я, как и должно быть, построил дом (по своему проекту), мы с женой родили и вырастили сына (физика), посадил дерево (не одно). В целом жизнь удалась. Если к этому прибавить, что я в 50 лет бросил курить и практически бросил крепкий алкоголь, то смело могу пропеть куплет из арии Рудольфа в опере «Богема» Джакомо Пуччини: «…Доволен сам собою, я миллионер душою». С юбиляром побеседовала Татьяна КРЮКОВА Редакция газеты «Встреча» поздравляет Льва Николаевича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, жизнелюбия и благополучия, оставаться всегда таким же неравнодушным и граждански активным человеком. Депутат Совета депутатов городского округа Дубна, ученик и соратник Льва Николаевича Ярослав Викулин: «Лев Николаевич, обладая большим жизненным опытом, врожденным чувством справедливости и неравнодушия, и на заслуженном отдыхе продолжает работать, доказывать со свойственным ему научным подходом необходимость внедрения в экономику страны инициатив, которые облегчат жизнь народа. Желаю Льву Николаевичу крепкого здоровья, благополучия, успехов в общественной деятельности!». К этим пожеланиям 28 августа 2022 года, думаем, с удовольствием присоединятся родные, коллеги, ученики и друзья виновника торжества.