Всем музыкальным работникам пионерлагеря «Волга» посвящается Продолжение. Начало в №31 Лагерь учил тому, что юмор - помощник в делах. «Этот закон давно известен: неинтересен мир без песен, но даже если дождь идёт с утра, надо, чтоб люди точно знали: нет оснований для печали, завтра всё будет лучше, чем вчера!». Эта песенка ежедневно звучала в нашем лагере по радио и отпечаталась в моей памяти навсегда! Оптимизм - залог успеха. Самокритика помогает решать проблемы. Ни один концерт не обходился без частушек про всех, кто рядом, их и пели, и слушали с улыбкой, по-доброму. Особенно запомнилась мне почему-то песня про деда, ледоруб и бабку Любку, которой надо было всё время тренироваться… Концерты вожатых - это было круто. Кто пел, кто танцевал, кто сценки разыгрывал. Как мы любили своих добрых, весёлых, справедливых вожатых! Мы все в меру своих талантов приобщались к творчеству в лагере. Помню, может быть, самый первый мой выход на сцену с девочками в хороводе «Во поле берёза стояла» в простых самодельных сарафанчиках с веточками в руках, с любовью в сердце. Именно в лагере я впервые увидела, как танцуют кадриль. Сколько задора и юмора в этом танце! С каким чувством мы исполняли танец «Куба - любовь моя», когда в Москве проходил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 1985 году. А кто не помнит «Ручеёк», в который вливался весь лагерь на прощальном костре, и вальс «Раз - два - три - на носочки»? Самая романтичная песня, из всех, которые я узнала в лагере - «Орлята учатся летать». «Непросто спорить с высотой, ещё труднее быть непримиримым... Но жизнь не зря зовут борьбой, и рано нам трубить отбой! Бой! Бой! Орлята учатся летать!». Ну и как без «Надежды»? «Надежда - мой компас земной, а удача - награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось». Мы любили мультфильмы, сочувствовали Чебурашке, знали, что крокодил Гена - настоящий друг. Музыка Шаинского в душе у каждого, чьё детство пришлось на 70-е. Кто не пел песенку про голубой вагон и день рожденья только раз в году? Лагерь учил трудиться. Песня «Антошка, Антошка, пойдём копать картошку» про то, что лень - это плохо, была понятна и любима, потому что весёлая и добрая. Лагерь учил дружить. И тут опять Шаинский. «Вместе весело шагать по просторам». А песня из кинофильма «Приключения Электроника» какая славная! «Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много». Конечно, песня-чемпион по популярности - «Улыбка» (снова Шаинский!). «От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется... Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется!». Эти песни, эта музыка записаны в наш генетический код, они звучали в лагере каждый день с утра и до вечера и вошли в нашу плоть и кровь. По большом счёту, пионерский лагерь - это наша жизнь и судьба. Проходят годы. В памяти удерживаются только самые дорогие моменты жизни. Можно забыть лица друзей, подробности будней и даже праздников, но мелодии самых трогательных песен, которые услышал и выучил в лагере, забыть невозможно (хочется передать тёплый привет всем музыкантам, в разные годы работавшим в «Волге»). Они греют душу, придают сил, спасают в минуты отчаяния. Все мы в пионерлагере получали прививку патриотизма и оптимизма, которая не требует никакой ревакцинации, потому что у тех, чьё детство прошло в пионерском лагере, есть иммунитет против бесцельного, бессмысленного, унылого индивидуального и эгоистичного существования, и он, к счастью, бессрочен, то есть не имеет срока давности! Сегодня дети слушают и поют, если вообще поют, совсем другие песни и не бывают в пионерских лагерях. В связи с этим я подумала, а как помочь представить что же это такое тем, кто никогда в них не бывал и уже не будет? Например, можно посмотреть хорошее кино, фильмы разных лет, где запечатлелось пионерское лето со всей его неповторимой, общей для всех пионерских лагерей атмосферой. Первым вспоминается «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Этот фильм без преувеличения любят миллионы людей. В нём нам легко узнать и свой родной пионерский лагерь, и своего директора, и своих вожатых. Как и доброму, по сути, Дынину, нашему руководству приходилось быть требовательным. Сергей Васильевич Черкасов, многие годы отдавший пионерскому лагерю, всегда повторял, что «в нашем деле не бывает мелочей! Мы отвечаем за жизнь и здоровье детей!». Лагерный медперсонал отвечал за безопасность купания по свистку в специально отведённом месте и за прибавку в весе. Помните ритуальные взвешивания в начале и в конце смены? Важны были прибавленные граммы или, может, и килограммы! Это ведь означало эффективность оздоровительного отдыха. Понимая, что родители всегда хотят, чтобы ребёнок летом окреп, накопил сил, все запоминали, какова их прибавка веса. Как и в этом кино, у нас тоже был незабвенный завхоз, его звали Владимир Николаевич Симарин, хозяйственник от бога, не безразличный к своей миссии - обеспечить всех всем необходимым, чтобы дети отдохнули как следует, не испытывая недостатка ни в чём - игрушки, спортинвентарь, посуда для столовой, постельное бельё… Все его любили, знали, что поможет, чем сможет. Ну а родительские дни... Кто их забудет? Таких бабушек, которая в фильме приехала к Косте, приезжало много и к нам. И мамы, и папы. И сестрёнки с братишками, целые семейные десанты. А лагерь готовил если не парад-карнавал, как в кино, то точно классный концерт, репетировали часами, чтобы всех порадовать, удивить, развеселить. Здесь, конечно, пионерский привет всем художественным руководителям всех времён: Елене Юговой, Татьяне Владимировой, старшей вожатой Нине Фёдоровой и всем причастным. Конечно же, младшие читали задушевные стихи - литмонтаж, как тогда называлось, и показывали акробатические номера-пирамиды. Мы все в каком-то возрасте весело скандировали про то, как мы бодры и веселы! Добро пожаловать! Это приветствие всегда украшало ворота лагеря. В лагере отдыхали не только маленькие дети, но и взрослые, приезжающие в лагерь, чтобы проститься с детством. Помните «Сто дней после детства»? Как и в этом фильме, лагерь для кого-то из нас оказывался местом, где возникало прекрасное, чистое, первое драгоценное чувство, которое сохранялось на всю жизнь или перерастало в тёплую верную дружбу. Вот и теперь памятником первой любви служат нам старенькие, но такие милые сердцу фотографии из далёкого детства. В лагере каждый открывал для себя общечеловеческие ценности, оказываясь перед выбором и делая этот выбор, каким бы сложным он ни казался. В лагере я познакомилась с Ниной Николаевной Фёдоровой. Всей своей жизнью и всей своей сутью она связана с «Волгой». Высочайшая степень преданности делу! Все годы, пока жил и функционировал лагерь, она работала с полнейшей отдачей. Её сердце до сих пор там. Там её малая Родина, которую она любит глубоко и преданно. Благодаря лагерю «Волга» три поколения дубненцев не просто знают Нину Николаевну. Они обязаны ей тем, что выросли достойными и честными людьми. Это без преувеличения десятки тысяч человек! Каждому из нас Нина Николаевна, педагог и лидер по призванию, подарила часть своей доброй души и часть своего сердца. Для детей она становилась мамой, пусть на короткие три месяца. Для родителей, бабушек и дедушек - другом и помощником в воспитании их детей. Для коллег - другом, которого забыть невозможно. Для меня Нина Николаевна - настоящая подруга в самом верном и в самом лучшем смысле этого слова. Нашей счастливой дружбе уже больше полувека! Нина Фёдорова, тогда совсем молодая девушка, была моей отрядной вожатой. Со временем она доросла до старшей пионервожатой, а потом и директора лагеря. А я постепенно из пионерки выросла в помощницу вожатого, а позже, окончив университет, стала старшим воспитателем, библиотекарем, методистом, то есть прошла длинный путь, который сделал меня счастливым человеком. Такова уж жизнь в коллективе, таком огромном коллективе, как лагерь. А какие чудесные кружки были в нашем лагере! Для детей заготавливалось всё необходимое для творчества: клей, инструменты, мех, конструкторы для авиамоделей. Всего не перечислить! Уверена, что все до сих пор с благодарностью вспоминают руководителей кружков. Стараниями старших энергия детей направлялась в мирное творческое русло. Хулиганы тоже были, ну как без них?! Лагерный чудо-коллектив умудрялся справляться и с ними и любить их. Сильные и ловкие защищали честь отряда на спортивных мероприятиях. Артисты, понятно, в агитбригады, в самодеятельность. Ботаники - на викторины. Весёлые - в КВН. Трудолюбивым - труд, романтикам - романтику, спортсменам - спорт! Всем занятие по душе. Лагерь - это, конечно, забор, лагерь - это режим, лагерь - это надзор. Но пионерский лагерь - это всё-таки уникальное место, где вырастали люди! Пионерский лагерь - это прежде всего каникулы и новые друзья и знакомые. Короче, это выход из привычной рутины в праздник (например, в праздник Нептуна! Уверена, помнят все причастные!). Пионерлагерь, несмотря на свою режимность, неизбежно становился территорией возможностей, как сейчас принято говорить, и непривычных ситуаций. И для пионеров, и для вожатых. В наш лагерь приезжала замечательная молодёжь - комсомольцы ОИЯИ и других предприятий города. Педагоги и профессионалы. Но всегда только те, кому есть чему учить детей, только те, кто любит детей. Коллектив - сила! Пионерский лагерь далеких семидесятых… Конечно, это прежде всего беззаботная жизнь детей. Но еще это и насыщенная ежедневными заботами и проблемами, радостями и печалями, ночными свиданиями и дневными заботами, звонками из горкома и докладными в местком - взрослая жизнь лагеря. Сколько семейных пар возникло в Дубне благодаря лагерю, в котором люди познакомились! Полюбили и не расстались уже никогда. Казалось, мы все тут друзья, со своими горящими сердцами, полными дружеского тепла, готовые к завтрашним вызовам… В каждом времени есть что-то хорошее, и для многих пионерские лагеря - это лучшее, что было в советские годы. А когда пришла перестройка, лагерь не смог без потерь пережить эти испытания. Собственно, пионерская организация прекратила своё существование. Жизнь в лагере постепенно становилась странноватой, другой, без галстуков, без зарядки (это же «насилие над организмом»), без трудовых десантов (понятие общественно-полезный труд исчезло как таковое, «детей эксплуатировать нельзя!») Дети стали совершенно отбиваться от рук с началом перестройки. Пионерский лагерь сменил название на «городок отдыха школьников». Помню, один отряд выбрал название «Просто так». Это был конец идеологии. Поменялись ценности. Вместо эфемерной мечты о светлом будущем в качестве реального стимула к активной жизни в лагере появилась местная валюта - «каршилинги», которую надо было заработать, чтобы потом на неё купить что-то вкусное, например. Товарно-денежные отношения проникли в святая святых - детские души. Таковы были новые времена. Вот и наша любимая «Волга», наш пионерский лагерь не смог без потерь пережить эти испытания. Об этом стихотворение нашей талантливейшей Елены Юговой, много лет радовавшей всех нас своими праздниками и сюрпризами, которые она придумывала вместе с коллегами О. Дмитровой, Л. Пузанковой, В. Марковой и всеми неравнодушными… Я встречу с «Волгой» помню до сих пор И бесконечно этой встрече рада, Где целовал меня дождем Клетинский бор И обнимал в жару своей прохладой. И в юность ту не сожжены мосты, Воспоминанья в памяти так зыбки, Рассветы и закаты, и костры, И детские счастливые улыбки. Здесь было все - концерты, фестивали, Олимпиады, день наоборот, На удивленье всем мы отмечали В июле жарком с ёлкой Новый год. Стране волшебной под названьем Детство Мы отдавали силы и любовь. Скажите мне, ну где найти нам средства, Чтобы вернуться в нашу «Волгу» вновь? Жестока жизнь! И в ней мы слышим часто, Что нет любимой и родной земли, А просто есть кадастровый участок С такой то площадью и с номером таким. Уж дети с внуками сегодня подрастают, И пусть не будет в их душе потерь и драм! Пусть будет «Волга»! И ее не променяем На все красоты нам чужих, далёких стран! М.Г. ОКРУГИНА (КОКАРЕВА), пионерка 70-х - 80-х годов