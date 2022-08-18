23 августа 1943 года был завершен перелом в ходе Великой Отечественной войны путем наступательной операции в районе Курска, получивший название Курской дуги.

А.М. Василевский писал: «Курская битва включала в себя три крупных стратегических операции Советских войск : Курскую оборонительную, Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные. Данная операция характерна огромным пространственным размахом, исключительной напряженностью и ожесточенностью сражений. В операциях участвовали мощные группировки войск.

Развернувшиеся на Курской дуге крупные танковые сражения не имели себе равных за все время минувшей войны. Ни до, ни после мир не знал такого сражения. Более 1 500 танков с обеих сторон на протяжении всего дня 12 июня 1943 года вели тяжелейшие бои на узком пятачке земли возле деревни Прохоровка. Люди горели в танках, подрывались на минах, броня не выдерживала попадания немецких снарядов, но битва продолжалась. В этот момент больше ничего не существовало, ни завтра, ни вчера…

Эта победа Красной армии была достигнута высокой ценой. Историческая победа в битве под Курском - это величие подвига советского народа.

В настоящее время в Дубне проживает единственный оставшийся в живых участник Курской битвы - Устинов Дмитрий Иванович. Желаем ему и его близким и родным здоровья на долгие-долгие годы.

Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов