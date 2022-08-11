В городе продолжается ремонт дорог и тротуаров. Подрядные организации стараются выполнить работы пока стоит благоприятная погода.

Как сообщил глава города С.А. Куликов, в этом году запланирован ремонт четырех тротуаров, еще девять будут обустроены с нуля. Их общая протяженность в общей сложности почти 4 километра.

С начала июня уже привели в порядок тротуары вдоль «семёрок» на улице Понтекорво и возле общежитий на улице Энтузиастов. Впервые появился асфальт в Александровке – от народной тропы до поворота на Юркино, на улице Кирова – к Северному переулку, на улице Дружбы – от остановки ГИБДД до остановки ЗЖБИ и от заправки до проезда Энергетиков. Завершающий этап в этом сезоне – тротуар на улице Новоподберезской.

Что касается перевода грунтовых дорог в асфальтированные, то, по словам Сергея Александровича, на эти цели выделено 200 млн рублей из бюджетов разного уровня. Ведутся работы на улице 8 Марта. Запланировано обустройство еще пяти дорог, три из них – подъезды к СНТ.

Также глава сообщил, что вместе с профильными специалистами в составе межведомственной комиссии регулярно проводятся объезды дворовых территорий. Обо всех выявленных недочетах оперативно сообщают в обслуживающие организации. Все дворы города, подчеркнул С.А. Куликов, необходимо привести в порядок, чтобы по чек-листу они были приняты Главным управлением содержания территорий Московской области. Так что управляющие компании, ТСЖ и МБУ ЦХО должны активизировать работу по устранению недостатков – с фотофиксацией и размещением в электронной системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры. Эта система позволяет отслеживать все нарушения на территории муниципалитета и контролировать, как коммунальщики исправляют ситуацию.

Подготовила Анна Владимирова

Фото Людмилы Петровой