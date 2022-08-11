Международный военно-технический форум «Армия-2022» в этом году будет проходить с 15 по 21 августа. Основной его площадкой станет Конгрессно-выставочный центр «Патриот» (г. Кубинка Московской области), мероприятия форума также параллельно пройдут на аэродроме «Кубинка», полигоне «Алабино», а также во всех военных округах и на Северном флоте. Это будет уже восьмой по счету форум.

В числе участников МВТФ «Армия-2022» немало дубненских предприятий. Это АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», компании «ПРОМТЕХ-Дубна» и ОКБ «Аэрокосмические системы», АО «Кронштадт», Дубненский кабельный завод, НПК «Дедал» и другие.

Мероприятие будет проходить в одно время с Армейскими международными играми и X Московской конференцией по международной безопасности, что позволит гостям и участникам максимально эффективно организовать свою работу. В рамках «Дней военно-технического сотрудничества» (16 и 17 августа) представителям иностранных делегаций на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка» будут продемонстрированы возможности образцов продукции военного назначения, вооружения, военной и специальной техники.

Статическая экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка». Демонстрационная программа на полигоне «Алабино» будет представлена в виде отдельных эпизодов по показу возможностей вооружения, военной и специальной техники. В летной программе форума на аэродроме «Кубинка» запланированы показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и полеты ретро-авиации.

Дубненское предприятие ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (является членом Союза машиностроителей России) является постоянным участником МВТФ «Армия» с первого года существования форума. Оно участвует в мероприятии в составе стенда Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В демонстрационном центре Корпорации представлены образцы продукции военного назначения, разработанные головным предприятием КТРВ, ГосМКБ «Радуга», ГосМКБ «Вымпел», ГНПП «Регион», ВПК «НПО машиностроения», Концерном «МПО – Гидроприбор», Концерном «Гранит-Электрон» и др.

В исторической части экспозиции размещены тактические крылатые ракеты и ракетные системы, созданные в разные годы на предприятиях, и уникальные образцы морского подводного оружия. Также будет представлен широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения для космической отрасли, авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины и других отраслей.

Подробный материал с Международного форума читайте в одном из следующих номеров нашей газеты.