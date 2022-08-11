Ко Дню строителя

6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника - Дня строителя - во второе воскресенье августа. Этот профессиональный праздник отмечают все, кто имеет отношение к строительству - строители, проектировщики, архитекторы, кадровый состав отрасли, работники промышленности стройматериалов и конструкций, а также ветераны строительства. Отдельная категория строителей - военные строители. Именно они сыграли важную роль в становлении атомной отрасли страны. Советский атомный проект - первая национальная программа по освоению высоких технологий - уникален. Он не имеет аналогов в отечественной истории. Выполнение поставленных задач было невозможно без принудительной мобилизации многотысячных трудовых коллективов, в которых, наряду с вольнонаёмными, работали заключённые и военные строители. Именно рабочие военно-строительных отрядов внесли немалый вклад в Атомный проект, и почти до конца 1990‑х годов возводили промышленные и социальные объекты Минсредмаша и Минатома. Начало работ - 1 декабря 1945 г., срок пуска важнейших объектов - 7 ноября 1947 г. Даже в 1950 году на объектах Атомного проекта всего было задействовано лишь 138 экскаваторов, 132 бульдозера, 227 кранов, 7300 автомашин и тракторов, 175 паровозов, 1400 вагонов и 5000 лошадей. Отсутствие техники означало, что уникальные объекты должны были возводиться за счёт энтузиазма и массовости военных строителей. Части военных строителей формировались из числа военнослужащих действующей армии, не отслуживших положенный срок, а также лиц, освобожденных из плена или находившихся на временно оккупированных территориях. Двадцатый век вошёл во всемирную историю как век, в котором была развязана самая разрушительная и кровопролитная война в Европе, и, с другой стороны, как век осуществления крупнейших достижений в науке, связанных с овладением реакции деления урана и с освоением человеком космоса. В 1942 году Соединённые Штаты Америки с помощью немецких физиков овладели реакцией деления урана. Уже в 1945 году были изготовлены и испытаны непосредственно на людях атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки. И сделали они это, погубив сотни тысяч мирных людей, лишь для устрашения всего мира и прежде всего Советского Союза. В том же 1945 году руководители США начали разворачивать против СССР холодную войну, демонстративно заявляя о том, что русским для создания подобного оружия потребуется не менее 20 лет. Перед руководством Советского Союза встала сложнейшая задача создания в кратчайшие сроки атомного оружия, чтобы обеспечить безопасность Отечества. Несмотря на то, что необходимо было восстанавливать разрушенные войной десятки городов и сотни населённых пунктов, руководством страны были приняты экстренные меры по выделению огромных финансовых и людских ресурсов для решения этой важной задачи. Уже 20 августа 1945 года Государственным комитетом обороны СССР был образован Специальный комитет, и в нём было создано Первое главное управление (ПГУ), которому было поручено организовать работы по созданию новой атомной отрасли. Выполнение строительных работ на первых объектах будущей атомной отрасли (до 26 июня 1953 года) было поручено Главпромстрою НКВД СССР, которым командовал генерал-майор Комаровский Александр Николаевич. По Атомному проекту СССР предполагалось построить огромное количество промышленных предприятий, научных учреждений и лабораторий как в городах, так и вдали от населённых пунктов. Правительством страны было принято единственное в этих условиях правильное решение о создании для новой отрасли специализированных воинских частей, состоящих из военных строителей и командного состава. Постановлением правительства СССР от 25 сентября 1948 года № 3573‑1433 были созданы управления военно-строительных батальонов, входящие в штаты строек и предприятий. Для руководства всеми подразделениями военных строителей в структуре Главпромстроя НКВД было образовано Управление военно-строительных батальонов, которому были подчинены все разрозненные ВСБ и отдельные подразделения военных строителей, принимавшие участие в строительстве объектов. Именно эта дата принята за начало отсчета деятельности военно-строительных частей, созданных исключительно для строительства атомной отрасли. Принятые правительством страны меры позволили уже через четыре года после окончания войны (а не через 20 лет, как пророчили нам «доброжелатели»!) создать и испытать первую атомную бомбу, не погубив при этом (в отличие от американцев) ни одного мирного жителя. Бурно развивающиеся события в начале пятидесятых годов потребовали принятия правительством страны более масштабных мер по ускорению создания мощной современной оборонной отрасли атомной энергетики и промышленности. 26 июня 1953 года было принято постановление правительства об образовании новой государственной структуры - Министерства среднего машиностроения СССР. На протяжении почти 50 лет военные строители отрасли принимали активное участие в решении жизненно важных задач страны и заслужили добрую славу, участвуя в возведении уникальных государственных и оборонных объектов на Урале, в Сибири, в Средней Азии, в городах Подмосковья (Обнинске, Дубне, Троицке, Подольске, Электростали). Их труд по строительству производственной и научно-исследовательской базы отрасли, обеспечившей создание ракетно-ядерного щита России, по праву называют героическим. Строители возводили ядерные промышленные предприятия в городах: Саров (Арзамас-16), Снежинск (Челябинск-70), Лесной (Свердловск-45) и Трёхгорный (Златоуст-36), Заречный (Пенза-19), Озёрск (Челябинск-40), Железногорск (Красноярск-26), Новоуральск (Свердловск-44), Зеленогорск (Красноярск-45), Северск (Томск-7). Принимали они участие в сооружении первой в мире АЭС в г. Обнинске, мощного ускорителя в г. Протвино, а также в строительстве Ленинградской, Игналинской и Белоярской атомных электростанций, горнодобывающих предприятий по производству урана, золота и удобрений, а также химических комбинатов в городах Ангарск, Зима, Кирово-Чепецк, Томск и др. Участвовали в строительстве академических городков - филиалов Академии наук страны в Новосибирске и Томске. Неоценим их вклад в строительство современных городов: Ангарска (Иркутская область), Шевченко (ныне Актау), Степногорска и Усть-Каменогорска (Казахстан), Навои и Зарафшана (Узбекистан), Снечкуса (Литва). За годы деятельности в атомной отрасли военные строители принимали участие не только в строительстве крупных отраслевых объектов и городов, но и объектов народного хозяйства. Только в Москве при участии военных строителей атомной отрасли были построены: Московский государственный университет, Большой Кремлевский дворец, Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах, Инженерно-физический институт, Центральный стадион им. В. И. Ленина, Дворец культуры «Москворечье» и другие объекты. Следует отметить, что в течение 29 лет атомной отраслью страны руководил трижды Герой Социалистического Труда, кавалер десяти орденов Ленина, лауреат Ленинской и Государственных премий Ефим Павлович Славский, который придавал военно-строительным частям большое значение и с особым вниманием относился к бытовым нуждам личного состава воинских частей. В отличие от военных строителей, подчиненных Министерству обороны СССР, в создаваемой атомной отрасли изначально была продумана стройная система материальной заинтересованности военных строителей в труде. Используя опыт Управления строительства «Сибакадемстрой», на всех стройках были созданы центральные учебные комбинаты по обучению рабочим профессиям в специально созданных вечерних сменных ПТУ. Кроме того, ускорению приобретения необходимого уровня практических навыков в профессии, бесспорно, способствовало решение о создании производственных бригад, как правило, смешанного состава, где более квалифицированные вольнонаёмные рабочие передавали навыки молодым военным строителям. Положительное влияние на качество обучения и труда военных строителей оказывало действующее повсеместно правило, запрещавшее использование ученических бригад не по специальности, а также многократное переучивание военных строителей с одной профессии на другую. Важно отметить, что в смешанных бригадах военные строители получали за свой труд равную с вольнонаёмными рабочими оплату в зависимости от присвоенного им квалификационного разряда. Заканчивая срочную службу в ВСЧ, военные строители владели специальностями, позволяющими быстро трудоустроиться на гражданке. Одной из сложных была задача укомплектования подчинённых воинских частей офицерскими кадрами. Для успешного решения этой проблемы руководством Министерства было принято решение о создании в 1950 г. Томского военно-технического училища, передислоцированного в 1952 г. в Новосибирск. В 1973 г. оно было передислоцировано в г. Дубну и в 1983 г. преобразовано в Волжское высшее военное строительное командное училище (ВВВСКУ). За период существования в училище было подготовлено 8 800 офицеров. Командование и преподавательский состав училища всегда пользовались в атомной отрасли уважением за то, что приложили огромные усилия для подготовки командных квалифицированных специалистов, готовых нести службу в специфических условиях на огромных стройках страны для создания атомной энергетики и промышленности. Резюмируя всё вышесказанное, можно констатировать, что наши военно-строительные части прошли славный путь и самоотверженным трудом, добросовестным выполнением поставленных задач внесли достойный вклад в дело создания мощной атомной отрасли. Это, в свою очередь, решило задачу по созданию ракетно-ядерного щита нашей Родины и укреплению обороноспособности страны. Перечисляя заслуги военных строителей в создании атомной энергетики и промышленности, следует отметить также их героический труд по ликвидации последствий мощных землетрясений в г. Ташкенте (1966 г.) и в Армении (1988 г.), а также в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Хочу отметить роль военных строителей 151-й военно-строительной бригады под командованием полковника М.М. Гуревича в составе четырех батальонов под командованием полковников Г.П. Кузнецова, подполковника Н.В. Стружкина, подполковника Г.Ф. Гребенюка и майора Ю.К. Пууста в строительстве объектов в нашем городе. В последующем подразделение изменило наименование на 422 Управление военно-строительных отрядов-в/ч 13967. На левом берегу функционировала в/ч 43015. Совместно с работниками и служащими СМУ-5 и СУ-3 возведены с их участием: лаборатории Объединенного института ядерных исследований, НИИ «Атолл», Приборный завод «Тензор», объекты на Дубненском машиностроительном заводе и ГосМКБ «Радуга», дошкольные и учебные заведения, магазины, спортивные комплексы, различная инфраструктура, жилые здания. В 1961 г. остался полк в/ч 25824 (с 1970 г. - в/ч 55251, в которой проходили службу выпускники родного училища - офицеры П.Ф. Карпюк, С.И. Бескровный, Н.Г. Ковалев, А.Ф. Гуйдо, А.П. Ников, А.Н. Степаненко, Д.В. Никаноров, С.А. Шавахов и др.). Дела строителей Дубны и в их числе военных строителей у всех на виду! Военно-строительные части, строившие атомную отрасль, закончили свою деятельность в конце девяностых годов. Вместе с тем в коллективах управлений строительств, на многочисленных предприятиях отрасли, построенных ими, осталась добрая память и высокая оценка роли военных строителей в создании атомной энергетики и промышленности, объектов народно-хозяйственного назначения нашей страны. За 50 лет в военно-строительных частях атомной отрасли служили свыше 5 миллионов молодых людей, которые получили хорошую трудовую закалку и воспитание, освоили нужные в жизни рабочие профессии, а многие из них и сегодня продолжают трудиться на благо России. Ветераны ВСЧ отрасли гордятся своей историей, высоким званием военных строителей, которые внесли свой личный вклад в строительство государственных, оборонных, хозяйственных объектов для атомной отрасли и страны в целом. Выпускникам Волжского высшего военного строительного командного училища радостно было узнать о появлении в городе Дубне улицы Курсантской. Непросто сложилась ситуация при обсуждении вопроса о наименовании «Улица Военных строителей». Но решение принято! И пусть все созданное с участием военных строителей будет вечным памятником их трудовому подвигу! А.А. ДУДНИК, ветеран военно-строительных частей Министерства среднего машиностроения СССР полковник