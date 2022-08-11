(Воспоминания дубненских ветеранов) Как рассказать о той войне?

Нам и сегодня нет покоя.

Нам детство выпало такое,

Что не приснится в страшном сне. Скляренко Раиса Демьяновна (1932 г.р.) Наша семья жила в деревне Двулучное Курской области, что в 9 километрах от границы с Украиной. В семье были папа, мама, две сестры и я. Началась война. Папа был инвалидом (лишился половины стопы ноги), поэтому его на фронт не призвали. Шел 1941 год. Немцы быстро продвигались по Украине, но задержались у реки Донец. Мы начали готовиться к эвакуации. Запаслись продуктами: насушили мешок сухарей, мешок крупы (пшено) и так далее. В деревне у нас организовался обоз. Нам досталась отдельная подвода. Путь держали на реку Дон, на переправу. Вскоре мы влились в огромный поток. Кого только там не было: беженцы, животные, бойцы нашей армии, которая отступала, военная техника… Вся эта масса подсчёту не поддавалась. На всём пути следования нас «сопровождала» немецкая авиация: разведывательные «рамы» и бомбардировщики. Нас часто обстреливали из пулемётов и даже сбрасывали бомбы, когда замечали военную технику или колонны советских солдат. Каждый раз мы разбегались, старались укрыться в посадках, ямах, канавах, однако без жертв не обходилось. Люди и животные очень страдали от жажды. Воды не было совсем: все колодцы пересохли. Когда до переправы оставалось 30 километров, зашли в какое-то село. Рядом протекала мелкая речушка, можно сказать ручеёк, и мостик через неё был очень узкий. Скопилось большое количество людей, животных, техники, чтобы переправиться на другой берег. И тут появилась немецкая «рама», а вскоре и бомбардировщики, которые стали нас бомбить. Во время паники все разбежались. Я забежала в чей-то двор. Там была запряжена коляска. Я поняла по звуку, что бомба летит прямо на меня. Вскочила в коляску и спрятала голову. Лошади рванули, и коляска опрокинулась. Когда все стихло, я встала с земли, рядом лежали окровавленные лошади. Я побежала искать маму. Она укрылась у стены соседнего дома, держа на руках четырехлетнюю сестрёнку. Вскоре нашёлся и папа - он был легко ранен. Все, кто выжил, собрались в деревне. Раненых забрала санитарная служба. Мы пошли искать пристанище. Деревенские жители посоветовали занять дом, в котором раньше находилась контора. В доме разместились три семьи из нашей деревни. После бомбёжки стали искать свои вещи и продукты. Кое-что удалось найти. Вокруг установилась звенящая тишина, которая бывает перед грозой. Люди понимали, что совсем скоро сюда придут немцы, и они не заставили себя долго ждать. В деревню въехали на мотоциклах. К нам подошёл немецкий офицер, который отлично говорил по-русски. Опросил всех нас, проверил документы. И тут другой немец приволок нашего солдатика. По национальности он был не русский. Ни погон, никаких знаков различия у него не было. Офицер подошёл к немецкому солдату, сидевшему верхом на лошади, они поговорили, немец достал ремённую верёвку, один конец привязали к седлу лошади, а вторым концом обвязали нашего солдата за пояс. И немец поехал, сначала шагом, а потом пустил лошадь вскачь. Страшное это было зрелище… Так как во время бомбёжки все животные разбежались, папа и ещё двое беженцев из нашей деревни пошли искать животных. Поймали лошадь и двух бычков, нашли повозку, упряжь, и мы отправились в обратный путь. Ехали очень долго, около месяца, так как приходилось прятаться от немцев: они забирали мужчин и лошадей для работы. Вернулись мы в свою деревню к дедушке. Деревня уже была под немцами. Открылась школа. Все уроки вела одна пожилая учительница. Мы ей приносили молоко. Учебники были старые. Помню, нас заставили заклеить в книгах портреты вождей. Писали на чём придётся, чернила готовили из бузины. Но учились мало: за два года я ходила в школу не больше шести месяцев. Помню, у учительницы не было часов, и она посылала нас узнавать время у немцев, они отвечали: «Вифель ур». У нас был большой земельный участок, где все росло очень хорошо. Было много фруктов, ягод (вишня, черешня), орехи (фундук). Потом я всё же выучилась. Поступила в институт в Харькове на факультет железнодорожного транспорта. Вышла замуж. Уехали с мужем по направлению на Донбасс. В Дубну приехала в 2018 году к дочери. Её мужа направили работать на завод «Атолл». У нас есть внук и внучка. Фото из военных архивов