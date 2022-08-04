Коллектив АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» от всего сердца поздравляет генерального директора БОГАТИКОВА Сергея Анатольевича с юбилеем!

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Примите самые теплые пожелания в этот замечательный день Вашего рождения. Мы рады, что работа на нашем предприятии совпала с расцветом Ваших творческих сил и возможностей.

Благодаря Вашим знаниям, энергичности и организаторским способностям Вы быстро поднялись по карьерной лестнице от ведущего инженера ПАО «Туполев» до генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка».

Мы понимаем, насколько важная и ответственная, многосторонняя и беспокойная должность генерального директора, поэтому вдвойне ценим Ваше внимание, деловое отношение и участие во всех вопросах, которые приходится решать нашему предприятию.

Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой Вашего коллектива, теплом домашнего очага, любовью родных и близких.

Пусть Ваша твердая, но справедливая рука ведет нас вперед к новым вершинам и достижениям, научным открытиям и изобретениям!

Крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, удачи и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Коллектив АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»