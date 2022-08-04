Дубна отметила свой 66-й день рождения чередой мероприятий – праздничных, веселых, познавательных и ярких. Самым же торжественным стало чествование горожан в стенах Дома ученых ОИЯИ и вручение им наград.

С праздником горожан поздравили глава Дубны С.А. Куликов, депутат Государственной думы И.К. Роднина, председатель Совета депутатов А.В. Тамонов, благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей П.Мурзич, первый заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна» Р.М.Хомяков, глава г.о. Долгопрудный В.Ю. Юдин, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа М.И. Аникеев.

Открывая торжественный прием, С. А. Куликов отметил, что Дубна с момента своего образования сохраняет высокий интеллектуальный потенциал и удивительную атмосферу научного поиска, творчества и созидания:

- Представители разных профессий вписывают новые славные страницы в историю Дубны. Наша общая цель, чтобы все районы города были комфортными, уютными, зелеными и безопасными, чтобы Дубна оставалась привлекательным местом для учебы и труда, для досуга и самореализации. Каждый из вас видит, как год от года преображается наш город, реализуются новые проекты его развития. Наукоград хорошо известен в России и в мире. Наши проекты поддерживает президент Владимир Владимирович Путин и правительство Российской Федерации, команда губернатора Московской области и лично Андрей Юрьевич Воробьев, за что им огромная благодарность. Я благодарю градообразующие предприятия, учреждения, активных жителей и всех, кто вкладывает свои знания, опыт, талант, душу в развитие нашей Дубны!

Многолетнюю традицию отмечать в канун Дня города заслуги горожан не нарушили и на этот раз. Первыми из рук главы города С.А. Куликова и председателя городского Совета депутатов А.В.Тамонова награду – почетный знак «За заслуги перед Дубной» получили Е.В. Рожкова и А.А. Дудник.

Почетной грамотой Президента РФ награжден главный врач Дубненской городской больницы А.В.Осипов. Столь значимую награду Алексею Валентиновичу вручила депутат Государственной думы Ирина Константиновна Роднина.

Благодарностью губернатора Московской области отмечены начальник отдела Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ М.Н.Капишин и инженер-программист НИИ «Атолл» Г.П. Колтин. Благодарственного письма губернатора Московской области удостоен начальник управления делами Администрации А.Е. Клубникин.

Почетной грамоты Министерства культуры Московской области удостоена преподаватель ДШИ «Рапсодия» А.В. Лушина; благодарственного письма Министерства культуры Московской области - художественный руководитель ДК «Октябрь» Н.П. Шурыгина, благодарственного письма Министерства территориальной политики МО – председатель комитета по финансам и экономике Администрации г.о. Дубна В.А. Труфанова.

Почетной грамотой Мособлдумы отмечена начальник сметного отдела Дирекции развития наукограда Л.Н. Кутафина. Благодарственное письмо Мособлдумы вручено учителю русского языка и литературы школы №1 Е.А. Муравкиной; эксперту отдела урегулирования задолженности межрайонной ИФНС России №12 по МО А.И. Волковой; начальнику контрольно-ревизионного отдела Администрации Е.А.Тумановой и инженеру-технологу ПТО ГХ В.В. Воробьевой.

Почетной грамоты главы городского округа Дубна удостоена руководитель группы секретариата ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Г.В. Павлова. Медалью лауреата премии «Золотое перо Московии» награждены руководитель Дубненского отделения Союза писателей России А.А. Воронин и член Союза писателей России С.К. Соколов.

Завершила торжественное собрание музыкальная программа в исполнении музыкантов Дубненского симфонического оркестра.

Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации Дубны