В Музее Дубны открылась постоянная экспозиция «Зал Объединенного института ядерных исследований». Открытие было приурочено к празднованию Дня города и стало первым событием дополнительной программы ОИЯИ в рамках международного Года фундаментальных наук, одним из организаторов которого является Институт. На торжественном открытии и.о. директора ОИЯИ Владимир Кекелидзе выразил благодарность сотрудникам музея и создателям выставки. «Зачастую, когда мы пишем в наших статьях, говорим на конференциях «Дубна», или пишем «ОИЯИ», это воспринимается абсолютно равнозначно, - подчеркнул Владимир Кекелидзе. Для нас это не просто синонимы, и недаром наши «дни рождения» совпадают. Сегодня здесь мы можем показать частичку нашего ОИЯИ, того, что сейчас создается, образ той науки, которую мы реализуем в рамках наших семилетних программ и научных планов. То, что здесь сделано, отражает труд многонационального коллектива». Глава городского округа Дубна Сергей Куликов отметил, что новая выставка будет способствовать дополнительной популяризации науки в городе: «Мы давно хотели, чтобы в городе появилась подобная выставка. Обычные горожане не всегда могут попасть на площадки Института и увидеть воочию тот масштаб, те мегасайенс-проекты, которые делает Институт. Здесь же в доступной, интерактивной форме люди могут получить эту информацию. У нас действительно есть чем гордиться в Дубне», - сказал он. Директор Музея Дубны Елена Чертовских рассказала, что открытие выставки стало знаменательным и долгожданным событием в жизни музея: «Мы мечтали, чтобы в нашем музее было представлено основное градообразующее предприятие, благодаря которому Дубна стала такой, какая она есть. Этот экспозиционный зал станет украшением нашего музея и вызовет большой интерес». Созданием выставки со стороны Института руководил начальник отдела УНЦ ОИЯИ Юрий Панебратцев, весомый вклад внес инженер-программист ЛФВЭ Никита Сидоров в сотрудничестве с другими подразделениями Института. Никита Сидоров рассказал о напряженной работе по созданию экспозиции, которая продолжалась в течение года: «Хочу выразить благодарность своему коллективу, который трудился без выходных, мы все успели вовремя сделать. Помимо представителей Института в процесс была вовлечена большая команда компании «Интерграфика» и еще ряд компаний из Дубны, которые помогли нам со стендами», - прокомментировал он. Никита Сидоров пояснил, что, в отличие от первой интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ» в ДК «Мир», эта будет не стационарной, а мобильной. Принципиальное новшество выставки в городском музее – это экспонат под названием «Визитка ОИЯИ»: стенд, который рассказывает об открытиях, истории, лабораториях, базовых установках Института и об истории города Дубны. Также на стенде представлена информация об Учебно-научном центре ОИЯИ, который служит точкой входа для заинтересованных в ОИЯИ школьников и учителей. Один из стендов экспозиции посвящен Фабрике сверхтяжелых элементов Лаборатории ядерных реакций и ее новой базовой установке - циклотрону ДЦ-280, на котором ученые планируют открывать новые элементы таблицы Менделеева. Экспонат, посвященный мегасайенс-проекту NICA, представляет строящийся в Лаборатории физики высоких энергий ускорительный комплекс, где ученые из разных стран планируют изучать загадки Вселенной. На этом стенде информация будет обновляться в соответствии с текущим статусом исполнения работ на NICA. Посетители музея смогут побывать на двух виртуальных экскурсиях: по Фабрике СТЭ и по Фабрике магнитов и Синхрофазотрону при помощи VR-очков – технологии виртуальной реальности. Также на экспозиции будет представлена интерактивная 3D-карта поселка Гидротехнической лаборатории 1953 года, с которого началась история институтской части Дубны. На открытии выставки в число ее первых посетителей вошли глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев, муниципальные депутаты, представители ТПП Дубны и ОИЯИ, почетные граждане наукограда. По материалам www.jinr.ru