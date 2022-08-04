С 31 января текущего года специалисты Дубненского управления социальной защиты населения ведут приём по вопросам предоставления мер социальной поддержки в помещении МФЦ (Многофукциональный центр) по адресу: г. Дубна, ул. Станционная, 32. Время работы: понедельник - суббота с 8:00 до 20:00. Прием ведется без предварительной записи.

Сотрудники социальной защиты населения в МФЦ (окно № 4) ведут прием по всем вопросам, кроме вопросов опеки и попечительства и заключения социального контракта.

По вопросам, требующим незамедлительного решения, в Дубненском управлении социальной защиты населения ежедневно (кроме воскресенья) с 8:00 до 20:00 работает телефон «горячей линии» 8(496)214-74-17. Также вы можете присоединиться к чату в Telegram «Социалка. Дубна» по ссылке https://

t.me/+hFQtvgN-MEdkYjMy. Чат работает по принципу «вопрос-ответ», где специалисты управления в короткий срок рассмотрят вопрос и предоставят необходимую информацию по предоставлению мер социальной поддержки.

Также вопросы вы можете задать на сайте управления https://dubna.msr.mosreg.ru или направить на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с обязательным указанием данных заявителя для связи (ФИО, год рождения, телефон, электронная почта).