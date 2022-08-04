В семье дубненцев Николая Петровича и Зои Ивановны Смирновых на днях отметили бриллиантовую свадьбу. 60 лет прошагали супруги рука об руку. Не сказать, что без трудностей и невзгод – времена все-таки были тяжелые. Но в уважении и любви удалось прожить долгую счастливую семейную жизнь. В кругу родных О Николае Петровиче мы уже не раз писали на страницах нашей газеты. После окончания Ленинградского института водного транспорта он был направлен в Белый Городок Кимрского района, где некоторое время работал начальником цеха по ремонту речных судов. Позже волею судьбы оказался в Дубне и был принят в ГПТУ №49 вначале старшим мастером производственного обучения, позже стал заместителем директора по учебно-производственной работе СПТУ №5. Его до сих пор помнят бывшие студенты училища, да и он сам частенько вспоминает годы работы в учебном заведении, которое, между прочим, в то время имело общесоюзную известность и даже было награждено переходящим Красным знаменем за успехи, достигнутые в подготовке кадров. И вот теперь, сидя за праздничным столом, в окружении родных, близких и друзей, Николай Петрович вдруг задумался: вот отметить бы эту юбилейную дату добрым делом. Долго думать не пришлось. Посоветовавшись с супругой, решили всю месячную пенсию потратить на помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации на Донбассе… Бойцам на передовую Недаром частенько говорят, что дарить подарки намного приятней, чем их получать. В случае с Николаем Петровичем все вышло именно так. И вот буквально на днях дубненский ветеран передал лично в воинскую часть солидную посылку с медикаментами. События, которые сегодня происходят в Луганске, Донецке да и на всей территории Украины, не могут оставить ветерана равнодушным. Он сам пережил страшные военные годы: когда началась война, ему было всего десять лет… - На фронте в Великую Отечественную войну у меня воевал отец, Петр Иванович, и брат, Иван Петрович, - вспоминает Николай Петрович. Оба воевали на Украине. Отец - в Крыму. Был контужен, ранен, награжден медалью «За отвагу», орденом Славы третьей степени. После войны вернулся домой, имел несколько ранений и контузию. Брат также воевал на Украине, прошел всю войну и был убит в последние дни сражений. Был награжден двумя орденами Славы. Одними переживаниями делу не поможешь, решил ветеран, а помощь там, нашим бойцам, сегодня очень нужна. Вскоре удалось связаться с действующим подразделением и лично от военврача получить список препаратов и медикаментов, которые необходимы солдатам. Целая коробка перевязочных пакетов, жгутов, аптечек, медикаментов, используемых при серьезных ранениях, – тех самых, которые стоят на вооружении российской армии, в считанные дни были упакованы в посылку. Туда же Николай Петрович положил небольшие иконки и трогательное письмо. В нем - слова поддержки нашим бойцам – те самые, что дают силы идти на передовую, бесстрашно вставать на защиту мирных граждан и приближать как никогда долгожданные сегодня мирные дни… Посылку в руки военнослужащим действующей воинской части, участвующей в спецоперации, Николай Петрович передал лично. «Было волнительно», - говорит ветеран с дрожью в голосе. Волновались и сами военнослужащие, а еще благодарили за такую нужную поддержку от убеленного сединой ветерана, который не понаслышке знает, что такое война, разруха и голод. И знает цену мирному небу, ради которого его посылка и уехала к бойцам… Анна ВЛАДИМИРОВА Фото Марины РУКАВИЧКО