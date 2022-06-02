В День славянской письменности и культуры в Дубне прошли крестные ходы в честь святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. В шествии участвовали школьники и учителя во главе с духовенством храмов города. Дети несли буквицы, портреты писателей, а также новомучеников храмов дубненской и талдомской земли.

На левом берегу праздник начался с молебна у Смоленского храма. Его совершили протоиерей Александр Семенов и иерей Антоний Попов. Затем колонна проследовала от церкви до площади Космонавтов. С импровизированной сцены у ДК «Октябрь» духовник православной гимназии «Одигитрия» священник Антоний Попов приветствовал собравшихся возгласом «Христос воскрес!», и ему дружно ответили: «Воистину воскрес!».

Отец Антоний сказал: «Радостно начинать с этого прекрасного возгласа, что Господь воскрес и победил смерть. А святые церкви, такие как Кирилл и Мефодий, эту истину доносят до каждого. Разделяют нас тысячелетия, но радость воскресшего Иисуса доходит и до нас, в том числе через слово просвещения. Славянский язык объединяет нас. Будем любить, радовать и оберегать друг друга и вместе со святыми Кириллом и Мефодием говорить этим языком, молиться на языке, понятном русскому, украинцу, белорусу, поляку, чеху, словенцу, латышу. Мы должны пребывать в единстве и объединяться вокруг Христа».

На правом берегу нарядная колонна из ребят, к которой на некоторое время примкнула даже группа из детсада «Улыбка», прошла от парка имени Журавлева по проспекту Боголюбова в храм Рождества Иоанна Предтечи. Встречали её колокольным звоном. Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич обратился к детям с просветительским словом. Рассказал о братьях Кирилле и Мефодии и их жертвенном труде, объяснил, почему их называют равноапостольными. И призвал: «Цените слово! Всех нас, таких разных, объединяет слово, наш русский язык. Это объединяющее действие дали равноапостольные браться Кирилл и Мефодий».

Отец Павел подчеркнул, что День славянской письменности и культуры - торжество, объединяющее и югославов, и словенцев, и молдаван, и украинцев – словом, все славянские группы, которые находятся под покровом святых Кирилла и Мефодия. И Церковь именно в этот день молится об упразднении какого-либо разделения, какой-либо вражды и обращается к святым Кириллу и Мефодию как к ходатаям перед Богом, чтобы мы объединялись, а не разъединялись.

Затем прозвучали духовные произведения в исполнении хора мальчиков и юношей «Дубна» и концертного хора детской школы искусств «Рапсодия», а также песнопения из богослужения.

Закончилось торжество общей молитвой святителям Кириллу и Мефодию и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, отмечающему 24 мая тезоименитство.

Светлана КОЗЛОВА