К юбилею Дубненской горбольницы, который отмечается в этом году, высажены еще 16 лип на Аллее памяти медицинских работников у главного входа на территорию ДГБ.

Главный врач Алексей Осипов вместе с главой Дубны Сергеем Куликовым и председателем городского Совета депутатов Андреем Тамоновым посадили дерево в честь 75-летия больницы.

– Спасибо всем, кто поддержал нашу акцию и принял участие. Хочется поблагодарить Сергея Александровича Куликова за помощь в приобретении саженцев и Торгово-промышленную палату города Дубны за содействие в изготовлении памятных табличек, которые установлены рядом с каждым саженцем, – сказал Алексей Валентинович Осипов.

Напомним, что Аллея памяти заложена в октябре 2020 года. Клены, ели, а теперь и липы напоминают о бывших сотрудниках больницы, которых уже нет с нами.