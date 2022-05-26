Минтранс Подмосковья провел акцию «Чистый транспорт». Инспекторы проверили почти 9 тысяч автобусов и более 460 электричек на предмет соблюдения сроков уборки салонов и вагонов электропоездов.

Выяснилось, что самый чистый автопарк – МАП №9 Мострансавто в Долгопрудном, самая чистая электричка – в моторвагонном депо Нахабино, а самый чистый автобус – у индивидуального предпринимателя П.А.Насонова из Дубны.

Ежедневно перед выходом на линию общественный транспорт проходит мойку и обработку салона. В автобусах проводят влажную уборку, чистят сиденья, протирают поручни и ручки.

П.А.Насонову вручена благодарность от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья за самый чистый автобус, который обслуживает маршрут №12 «ул. Березняка – ЖБИиДК».