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Самый чистый автобус Печать
26.05.2022 00:00

Минтранс Подмосковья провел акцию «Чистый транспорт». Инспекторы проверили почти 9 тысяч автобусов и более 460 электричек на предмет соблюдения сроков уборки салонов и вагонов электропоездов.

Выяснилось, что самый чистый автопарк – МАП №9 Мострансавто в Долгопрудном, самая чистая электричка – в моторвагонном депо Нахабино, а самый чистый автобус – у индивидуального предпринимателя П.А.Насонова из Дубны.

 

Ежедневно перед выходом на линию общественный транспорт проходит мойку и обработку салона. В автобусах проводят влажную уборку, чистят сиденья, протирают поручни и ручки.

П.А.Насонову вручена благодарность от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья за самый чистый автобус, который обслуживает маршрут №12 «ул. Березняка – ЖБИиДК».
  		 
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