Есть истории, героизм и человечность которых становятся еще более великими с годами. В истории семьи дубненского ветерана Нины Григорьевны Дъячковой – труженицы тыла, коренной жительницы Дубны, много лет отдавшей работе левобережного отделения Совета ветеранов, как раз тот самый случай, когда подвиг родного человека не померк с годами. И эта же история в наше суровое и подчас бесчеловечное время стала символом человечности к великой памяти солдата… Об этой истории много лет назад мне рассказала сама Нина Григорьевна Дъячкова. На фронте при освобождении Польши от немецких захватчиков у нее погиб родной брат – ученик первой школы Михаил Разуваев. Совсем молодой и не знавший жизни мальчишка был похоронен на чужбине, и долгие годы родные даже не знали, где именно. Со временем удалось узнать, что Михаил покоится на местном кладбище небольшого польского городка Казимеж Дольны. История получила продолжение, когда Нину Григорьевну Дъячкову, почетного и уважаемого ветерана Дубны, в состав официальной делегации в Польшу включил в то время глава города Валерий Эдуардович Прох. Так Нина Григорьевна впервые побывала на могиле брата и исполнила единственное желание своей мамы. «Тогда, отправляясь в Польшу, - вспоминает Нина Григорьевна, - я привезла с могилы мамы, так мечтавшей припасть к могиле сына, землю. Положила ее на могилку Миши и на остальные могилы советских солдат разбросала – пусть покоятся с миром на чужой земле…» Несколько лет назад на могиле дубненца побывал и директор школы №1 Александр Иванович Руденко – Нине Григорьевне в подарок он привез фотографии с небольшим памятным обелиском. Она их бережно хранит и сегодня. Героизм советских солдат, освобождавших от фашизма в том числе и десятки городов Европы, для нас, русских людей, непоколебим. Пока мы помним и передаем память об этом подвиге – он бессмертен. А вот для тысяч европейских жителей этот подвиг оказалось слишком просто забыть, стерев из памяти за какие-то всего несколько десятков лет… И потому продолжение нашей истории на этом фоне кажется особенно человечным и великим. Нина Григорьевна, хоть уже и отметила давно 95-летний юбилей, все еще полна сил, энергии и по-прежнему трудится в Совете ветеранов, во многом определяя вектор ветеранского движения левого берега Дубны. Но на могилу брата, понятно, поехать уже больше не сможет – годы не те… Душа болит за брата – один покоится на чужой земле. Да еще и время такое, когда на территории Польши, в Прибалтике сносят памятники советским солдатам, оскверняют братские могилы. И вот в канун Дня Победы к Нине Григорьевне в гости заглянула дубненский ветеран, дочь которой много лет живет в Польше. В подарок принесла фотографии, сделанные в канун праздника у могилы Михаила. Захоронение советских солдат чисто убрано, возложены цветы… Оказывается, много лет российско-польская семья дубненки каждый год на 9 Мая ездит за несколько сотен километров на советское кладбище и возлагает цветы дубненскому солдату. «Я благодарна до глубины сердца этой дорогой семье, - говорит Нина Григорьевна, - за внимание, за память, за человечность… За то, что они, наверное, даже рискуя собственным благополучием, не предают подвиг солдат, сложивших когда-то свои головы на чужой земле. Спасибо им за это»… Анна Сухая