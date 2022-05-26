По традиции в школе № 1 проходят школьные вечера для людей старшего поколения, называемые балами. Но нынешней весной, в современных условиях военных событий на Украине, где гибнут уже наши дети и внуки, спасая жизни мирных жителей братского нам народа, некоторая часть ветеранов посчитала невозможным для себя участие в увеселительном мероприятии. Однако директор школы Александр Иванович Руденко, приветствуя всех присутствующих в зале, нашел нужные слова и пояснил цель и задачи этого мероприятия: «Мы отдаём дань памяти великому подвигу отцов и дедов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, но мы хотим и вам, детям войны, дать радость общения, возможность отвлечься от житейских проблем, от надоевшей всем ковидной атмосферы, просто поднять настроение. И мы сегодня все вместе постараемся это сделать». Организаторами мероприятия была подготовлена яркая, запоминающаяся программа. Право её ведения предоставлено самим учащимся - Евгении Филимоновой и Дарье Торшиной. А главными действующими лицами на протяжении уже нескольких лет были и остаются очень артистичные девятиклассницы (классный руководитель Юлия Викторовна Дудникова) - вокальный ансамбль с песней «Поклонимся великим тем годам», без которой невозможно представить праздник со слезами на глазах. Танцевальная группа, лирично исполнившая танец под песню «Катюша», и задорная «Уральская плясовая», сольно исполненная Таисией Соколовской. Кстати, пару лет назад на городском конкурсе школьных талантов Тая завоевала титул «Супершкольница». Это ли не лучшее подтверждение слов ведущих, что танцы во время войны были не просто искусством. Танец вселял бодрость духа, задавал нужный настрой, помогал не унывать, помогал выживать. Ученики 1-2 классов, младшая группа танцевального коллектива «Калинка», настолько эмоционально и зажигательно исполнили свой «Весёлый оркестр», что невозможно было оторвать глаз. Солировал с инструментом Артём Соколовский. Война и песня... Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляли места для песни. Тем не менее, песня сопровождала солдат в походе и на привале, а иногда и в бою. И мы услышали такую песню в профессиональном исполнении Елены Обозновой. Это всеми любимая «Тальяночка». А третьеклассница Тая Знарикова, участница и победитель областного творческого фестиваля-конкурса детской эстрадной песни «Музыкальный лабиринт», исполнила свою конкурсную песню «Я хочу, чтобы не было больше войны». Тая продолжает семейную династию. Её мама тоже училась в первой школе, всегда пела и сейчас в этом жанре работает с детьми в ДК «Октябрь». Особое место в программе занимает военная поэзия. Стихотворение о символе воинской доблести «Георгиевская ленточка» прочитали ученики 4 «а» класса Неонила Пшец и Кирилл Аваков. Война разрушила не только города и сёла, она разрушила судьбы миллионов советских людей и погубила миллионы жизней. Об этом стихи «Последнее поколение» Бориса Слуцкого и «Зинка» Юлии Друниной, посвящённое Герою Советского Союза Зинаиде Самсоновой, «Летела с фронта похоронка», «Стихи о почтальоне». Их прочитали Таисия Соколовская, Вероника Ланочкина, Екатерина Складнова, Варвара Дюдина, Алёна Маслова, третьеклассница Снежана Волчецкая. Вот их сколько, любителей поэтического слова! Все они с большим старанием, интонационно передали свои чувства и эмоции слушателям. В заключение программы ведущие поздравили собравшихся с общим светлым праздником весны и Победы и всем залом была исполнена песня-гимн «День Победы». Школьники преподнесли каждому участнику подарки - красочно, с любовью выполненные рисунки. Это было очень трогательно. Переходя к ветеранской части программы, Александр Иванович предложил пожилым людям поделиться самыми запомнившимися фактами из своего военного детства, которые бы легли в основу его бесед с учащимися. Откликнулись Л.И. Трубчанинова, И.Т. Насонова, Е.Н. Яцева. А когда зазвучала музыка (всей музыкальной частью заведовала завуч по воспитательной работе Елена Анатольевна Прудникова), тон всему празднику задавали Александр Иванович и танцевальная группа девочек, всех поднявшие с мест. Порадовали слушателей наши певицы Людмила Иосифовна Трубчанинова и Клара Михайловна Бельская. Председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова поблагодарила Александра Ивановича Руденко за заботливое, внимательное отношение к людям старшего поколения и рассказала об участии ветеранов в подготовке к этой великой дате. Ветераны всегда желанные гости в школах на линейках, смотрах строя и песни, митингах, уроках мужества. Вместе с молодёжью они участвуют во всех общественно значимых городских мероприятиях. Эта связь поколений очень важна именно в этот сложный для нашей страны период. Но, к сожалению, ряды ветеранов редеют. Года, былые раны их бьют наверняка, Уходят ветераны в легенды и века… В настоящее время Совет ветеранов устанавливает связи с командным составом воинской части, базирующейся в Александровке, и очень надеется на совместную с ними работу по патриотическому воспитанию молодого поколения нашего города. За чаепитием шёл обмен мнениями, продолжались воспоминания, звучали любимые песни военных лет. Вечер оставил очень приятные впечатления и чувство благодарности всем организаторам этой памятной встречи ветеранов. Екатерина ЯЦЕВА