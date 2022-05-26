Окончив школу, я работала старшей пионерской вожатой. В 70-е годы в педагогических коллективах школ города велась активная работа с учащимися школ. Наша пионерская дружина носила имя Ю.А. Гагарина. Пионерские отряды носили имена пионеров-героев. В пионерских дружинах действовали множество разных «маршрутов», ребята участвовали в разнообразных фестивалях, выставках, конкурсах, соревнованиях, праздниках.

Мы воспитывали в пионерах умение крепко дружить, быть добрыми и помогать людям. Сколько же у нас было всяких мероприятий! В пионеры мы принимали школьников в торжественной обстановке, проводили пионерские сборы и слеты, дети участвовали в играх «Зарница» и «Орленок». А помогали нам во всем наши наставники: директор Дома пионеров М.А. Павлова и методист Т.Н. Шувалова. Нас учили работать с детскими коллективами, классными руководителями, обмениваться опытом. Яркое впечатление на долгие годы оставило выступление агитбригады старших пионерских вожатых на одном из городских праздников.

Накопленный педагогический опыт очень пригодился в дальнейшем, за что огромное спасибо нашим наставникам. В 1990 году Дом пионеров и школьников был реорганизован в Центр детского творчества.

Другой ступенькой в моей трудовой деятельности стала работа методистом в Доме пионеров, которая включала в себя организацию и проведение городских праздников, слетов, встреч с интересными людьми, практические семинары на базе школ по обмену опытом работы. Самых активных пионеров награждали экскурсионными поездками в города-герои…

В 80-е годы в пионерских дружинах школ города были организованы клубы интернациональной дружбы (КИД). Наш город интернациональный. В школах обучались ребята из разных республик и стран, которые принимали активное участие в работе КИДов. О многом могут рассказать письма сверстников, фотографии…

А еще наши кидовцы стали участниками международного движения «Фонарики мира». Идею принять участие в международном обмене фонариками мира подал председатель дубненского отделения Советского фонда мира Михаил Сергеевич Жохов. В апреле 1988 года первые 100 фонариков мира дубненские школьники отправили в американский город Ла-Кросс. Началась дружеская переписка и обмен фонариками. А 1 сентября первые фонарики ребята спускали на реке Волге.

Так дружба двух городов Дубны и Ла-Кросса началась с международного движения «Фонарики мира» (1989 г.). Михаил Сергеевич Жохов и Давид Натанович Белл стояли у истоков создания в Дубне движения «Фонарики мира», которое стало первым шагом к побратимству Дубны и Ла- Кросса. В свою очередь Центр детского творчества (директор Л.И. Быкова) стал центром обмена фонариками и коллективным членом Ассоциации дружбы Дубна – Ла-Кросс.

Самым памятным и грандиозным событием в 1995 году стал фестиваль дружбы. На фестиваль участников клубов интернациональной дружбы (КИДов) детских творческих центров приехали делегации из Карелии, Коми, Татарстана, Башкортостана, Ленинградской, Волгоградской, Владимирской, Ростовской, Брянской и Московской областей. Форум проводился на базе лагеря «Дружба» в сосновом бору. Здесь ребята не только познакомились и подружились, но и обменялись опытом работы своих клубов. Вместе делали фонарики мира, участвовали в разнообразных конкурсах и викторинах, в российско-американской лотерее. Этот праздник детства запомнился многим ребятам разных национальностей, у них появилось много новых друзей.

«Это были незабываемые дни… А самым главным событием, безусловно, стала церемония спуска фонариков на воду…», - оставили свои впечатления участники фестиваля в Книге мира, которую вел Центр детского творчества.

Помним участие делегации Дубны в церемонии спуска фонариков в Новосибирске, Киеве, Коврове Владимирской области. Пуская свои кораблики, ребята мечтали встретиться вновь…

За активную работу по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся в интересах укрепления всеобщего мира и безопасности народов КИД дубненского городского Дома пионеров награжден Почетной грамотой Московского областного комитета защиты мира.

Л.И. Черняева (Кулакова) награждена:

Благодарностью Министерства образования Российской Федерации за большую работу по организации международного лагеря «Фонарики мира – 95».

Благодарностью Московского областного комитета защиты мира за активную деятельность в движении сторонников мира.

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

Значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами».

Значком «Отличник народного просвещения РФ».

С 1 сентября 1997 года Л.И. Черняева (Кулакова) работала в Управлении народного образования Дубны.

Л.И. ЧЕРНЯЕВА (КУЛАКОВА)