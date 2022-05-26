Продолжение. Начало в № 15 Приглашаю читателя пролистать вместе со мной страницы наиболее ярких событий моей жизни, которая проходила на фоне крупных исторических событий в нашей стране. Быть может, они вызовут интерес у подрастающего поколения, а у кого-то из моих сверстников воскресят собственные воспоминания. Затем были незабываемые студенческие годы (1959 - 1965 гг.). Я учился в Саратовском ордена Трудового Красного Знамени госуниверситете им. Н.Г. Чернышевского на механико-математическом факультете. До сих пор не могу забыть удивительную дружную и добрую атмосферу, царившую во взаимоотношениях между студентами, а также между студентами и преподавателями на факультете, хотя чувство почтительной дистанции между последними всегда нами неукоснительно соблюдалось. Я действительно «имел честь» наблюдать за анекдотическими моментами в поведении известнейшего ученого мирового масштаба алгебраиста профессора И.Г. Чудакова, когда, заходя на остановке в автобус, он по рассеянности снимал в сырую погоду галоши с ботинок (теперь уже редко кто носит такую удобную для слякоти обувь). Мы не могли себе позволить сидеть в транспорте, если заходил преподаватель или просто пожилой человек. Жаль, что эта прекрасная этическая норма сейчас все больше забывается. Помню, стоял прекрасный апрель 1961 года. Наш поток слушал лекцию по дифференциальным уравнениям. И вдруг - в огромной аудитории из репродукторов сообщение о приземлении на саратовской земле первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина. Сначала все застыло в глухой тишине. Но в следующее мгновение аудитория погрузилась в какой-то неописуемый и неконтролируемый дикий восторг. И профессор, и студенты в едином порыве ринулись к выходу из учебного корпуса. Университет бурлил радостным ликованием. Огромная, никем не организуемая, но все же сплочённая какими-то особыми нитями внутреннего порядка студенческая демонстрация двинулась к центру города. По пути из улиц и переулков двигались такие же ликующие и радостные потоки людей. Да, такое хоть раз надо пережить каждому, чтобы ощутить настоящую радость и гордость за свою Родину. В те далекие годы студенты активно участвовали во время летних каникул во всесоюзных стройках, имевших огромное значение для всей страны. Мы, студенты второго-третьего курсов СГУ, строили летом Балаковскую атомную станцию на Волге выше г. Саратова. Огромный палаточный город на берегу Волги у Балаково. Тысячи студентов со всех вузов Саратова. Какие это были прекрасные времена: днем мы - строители, а вечером и по выходным – молодые люди, отдыхающие на великолепных берегах Волги. Сколько было незабываемых минут общения и знакомств! Здесь мы впервые познакомились с итальянскими молодыми строителями. В это время между Италией и СССР были особо теплые отношения, и Италия принимала участие в строительстве атомной станции. После окончания третьего курса мы в составе группы из восьми однокурсников задумали осуществить велопробег от Кенигсберга (г. Калининград) по всей Прибалтике до Ленинграда. И осуществили-таки. Нам хватило на эти цели нашей летней студенческой стипендии. Сколько незабываемых моментов осталось от спонтанных встреч с молодежью Литвы, Латвии и Эстонии! Нас предупреждали в отделе молодежи ЦК ВЛКСМ о возможных неожиданностях, особенно в Эстонии, но все прошло великолепно. У меня долго хранился номер газеты «Прибалтийский спорт» за июль 1963 г. В нем был помещен снимок - юноша сидит на плечах у мужчины, одной рукой обнимает за шею женщину, а пальцем другой у нее ковыряет в носу. Это оказался член нашей группы Игорь Жутеев. И подпись внизу: «И все-таки находчив саратовский студент, который догадался-таки почистить хотя бы носовой проход давно не мытой мухинской женщины». На снимке была запечатлена также огромная масса машин, остановившихся у статуи. Это была копия известной скульптуры В.Мухиной «Рабочий и колхозница», установленная посреди шоссе (кажется, между Вильнюсом и Лиепаей). А обстоятельства перед этим событием складывались так. В группе намечался раскол, что практически неизбежно при многонедельной однообразной гонке по шоссе с тяжелыми рюкзаками за плечами. Сын генерала Жутеева Игорь, ничего не сообщив о своей задумке (до сих пор не знаю, как он проведал о статуе), рано утром покинул наш лагерь раньше обычного. При этом, правда, сказал, что будет нас поджидать где-нибудь на шоссе. Этот его трюк с ликующими и смеющимися автомобилистами у статуи и особенно появившийся на следующий день снимок в газете сделал нашу группу снова дружной, что очень важно в таких мероприятиях. А как забыть наш выход на рассвете в Балтийское море с рыбаками на Куршской Косе на настоящих рыбацких баркасах?! Море к полудню стало штормить. Тут-то мы сполна ощутили все «прелести» рыбацкой профессии и свою полную к ней неприспособленность. Как же были добры к нам в эти минуты простые люди - рыбаки. Очень многому нас вразумила эта велосипедная эпопея. Многое осталось в памяти из встреч с древним Вильнюсом, Кенигсбергом, Таллином, Ригой, Вентспилсом, Лиепаей, Жежмаряем, Шауляем и т.д. Закончили свой марафон через полтора месяца с его начала в Ленинграде. Г.А. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, профессор, доктор физико-математических наук Продолжение следует