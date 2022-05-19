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Под мощный рев моторов Печать
19.05.2022 00:00

Одно из самых зрелищных и громких событий (как в прямом, так и в переносном смыслах) – открытие мотосезона, прошло в Дубне 14 мая. Под мощный рев моторов байкеры Дубны, Талдома, Дмитрова, Кимр и Конакова проехали по улицам наукограда, продемонстрировав жителям красоту, мощь, изящество и одновременно брутальность своих «железных коней».

 

Колонна из десятков мотоциклов неспешно, соблюдая правила дорожного движения, проехала по обоим берегам Дубны и, естественно, по мосту. Так что наблюдать в минувшую субботу байкеров можно было сразу из нескольких выгодных геопозиций: на проспекте Боголюбова, на мосту, на улицах Макаренко и Володарского…

Начальник дубненского ОГИБДД Юрий Петрушенко отметил, что в этом традиционном для Дубны мероприятии каждый год участвуют и сотрудники Госавтоинспекции. Такие совместные акции, подчеркнул он, не просто зрелищные события. Они помогают выработать уважительное отношение участников дорожного движения друг к другу, а значит – повысить безопасность на дорогах.

Анна Французова. Фото пресс-службы ОГИБДД
  		 
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