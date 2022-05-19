14 мая генеральный директор ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, почетный гражданин Дубны и почетный гражданин Московской области, заслуженный машиностроитель Российской Федерации Владимир Николаевич Трусов отметил юбилейный день рождения.

Поздравления юбиляру в этот день поступали из разных уголков нашей страны: от близких и родных, коллег и смежников. Многие приехали на ГосМКБ, чтобы поздравить Владимира Николаевича лично. Вместе с депутатами городского Совета депутатов глава Дубны Сергей Куликов поздравил юбиляра в стенах родного предприятия, которым Владимир Николаевич руководит уже почти три десятка лет.

Глава города вручил виновнику торжества поздравительный адрес губернатора Московской области, в котором А.Ю. Воробьев отметил выдающиеся деловые качества юбиляра, успехи в решении стратегических задач и значительный вклад в обеспечение обороноспособности государства.Свой подарок В.Н. Трусову накануне юбилея преподнесли и сотрудники Отделения истории создания крылатых ракет Музея Дубны: они открыли экспозицию, посвященную юбиляру. На выставке уже успели побывать сотрудники ГосМКБ «Радуга», а также ветераны предприятия и увидеть фотоархив, сохранивший наиболее яркие события и моменты из жизни гендиректора МКБ. А еще побывать на экспозиции, где представлены образцы изделий, созданных на «Радуге» под руководством Владимира Николаевича Трусова.

К многочисленным поздравлениям В.Н.Трусова присоединился и директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников:

- От имени многонационального коллектива Объединенного института ядерных исследований примите наши самые искренние поздравления с 80-летним юбилеем!

Ваша трудовая биография - яркий пример жизни ищущего, деятельного и целеустремленного человека, который достигает своих целей и стремится к еще большим свершениям. Многогранные знания и накопленный опыт прочно закрепили за Вами репутацию руководителя высокого уровня. Вам удалось создать команду настоящих профессионалов, эффективно работающих над созданием высокотехнологичных изделий.

Многие годы Вы являетесь председателем Совета директоров градообразующих предприятий, деятельность которого во многом способствует развитию научно-производственного комплекса города, поддержке перспективных проектов социально-экономического развития Дубны. Целеустремленности, принципиальности, твердости в принятии решений коллеги учатся именно у Вас.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, и пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой Вашего коллектива, любовью родных и близких.

Сам же Владимир Николаевич Трусов благодарит всех за теплые поздравления в день юбилея и, как и прежде, нацелен на успешное выполнение государственных задач и общественных проектов.

Анна Сухая

Фото пресс-службы Администрации и Анны Сухой