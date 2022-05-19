СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Часовня для пациентов Печать
19.05.2022 00:00

13 мая состоялся молебен и освящение отделений Медико-санитарной части №9. Молебен возглавил благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич в сослужении духовенства.

Перед молебном все присутствующие собрались в холле паллиативного отделения, открытого в апреле этого года. Отец Павел призвал всех к единению вокруг Христа, к послушанию и ниспослал благословение Божие на всех, кто трудится в лечебном отделении, и на пациентов.

 

Священники освятили все отделения МСЧ №9. Окропили святой водой помещения и оборудование терапевтического и кардиологического отделений в терапевтическом корпусе, а также реанимацию, отделение медицинской помощи, гастроэнтерологическое отделение в хирургическом корпусе. Многие пациенты не скрывали радости и были заметно воодушевлены присутствием священнослужителей в медико-санитарной части.

«Врачи лечат тело пациента, а вера излечивает душу. Мы это понимаем и хотим, чтобы на территории нашего лечебного учреждения было место, куда могут прийти пациенты и их родственники и получить моральную помощь, поддержку, утешение. Внутренняя уверенность в своих силах, в положительном результате лечения помогает пациентам быстрее идти на поправку. Именно поэтому мы планируем построить небольшую часовню на территории медсанчасти», – рассказала Ирина Ивановна Ларионова, исполняющая обязанности начальника ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России.
  		 
< Мая 2022 >
П В С Ч П С В
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)