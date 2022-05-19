13 мая состоялся молебен и освящение отделений Медико-санитарной части №9. Молебен возглавил благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич в сослужении духовенства.

Перед молебном все присутствующие собрались в холле паллиативного отделения, открытого в апреле этого года. Отец Павел призвал всех к единению вокруг Христа, к послушанию и ниспослал благословение Божие на всех, кто трудится в лечебном отделении, и на пациентов.

Священники освятили все отделения МСЧ №9. Окропили святой водой помещения и оборудование терапевтического и кардиологического отделений в терапевтическом корпусе, а также реанимацию, отделение медицинской помощи, гастроэнтерологическое отделение в хирургическом корпусе. Многие пациенты не скрывали радости и были заметно воодушевлены присутствием священнослужителей в медико-санитарной части.

«Врачи лечат тело пациента, а вера излечивает душу. Мы это понимаем и хотим, чтобы на территории нашего лечебного учреждения было место, куда могут прийти пациенты и их родственники и получить моральную помощь, поддержку, утешение. Внутренняя уверенность в своих силах, в положительном результате лечения помогает пациентам быстрее идти на поправку. Именно поэтому мы планируем построить небольшую часовню на территории медсанчасти», – рассказала Ирина Ивановна Ларионова, исполняющая обязанности начальника ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России.