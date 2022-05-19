В пятницу, 20 мая, в 18:00 на набережной Волги состоится открытие фотовыставки «Остров Дубна. В гармонии с природой». Это совместный проект компании «Телесеть» и фотохудожника Андрея Олонцева.

На выставке будет представлено более 40 работ. Это фотопейзажи 27-летнего фотографа, коренного дубненца Андрея Олонцева, проникнутые любовью к родному краю. По признанию самого автора выставки, фотографией он увлекся несколько лет назад и постепенно нашел себя в пейзажной съемке. «Фотография для меня все: лучший друг, бальзам от всех недугов, в творчестве я весь, всей душой и всем сердцем…»

На необыкновенно живых, словно дышащих, говорящих, поющих голосами птиц фотографиях представлены уголки Дубны и ее окрестностей. И для многих посетителей выставки, уверен ее автор, представления о городе, порой приземленные и плоские, превратятся в объемный и красочный мир.

Выставка будет открыта круглосуточно, а по ночам будет включаться подсветка работ. Так что, дорогие дубненцы, приходите на открытие уличного вернисажа, где можно будет пообщаться с самим автором работ и фотохудожником Андреем Олонцевым, узнать историю создания фотокартин, секрет появления самых успешных кадров и многое другое. А потом еще раз обязательно приходите вечером или даже ночью: на ночной набережной в свете прожекторов выставка смотрится очень эффектно.

Подготовила Людмила Петрова