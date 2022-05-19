Идея побывать на Ржевском мемориале советскому солдату у Ивана Михайловича Василенко – начальника штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса, возникла еще несколько месяцев назад. Что если всем ансамблем «Фронтовые песни» не просто посетить это священное место, но и исполнить там творческий номер…

На идею ветеранов откликнулись в администрации города, и в канун 9 Мая автобус с хором офицеров запаса под руководством Марины Валентиновны Чайковской отправился в путь…

С площади Космонавтов делегацию лично провожал глава города Сергей Куликов, встречали же дубненцев во Ржеве не менее многочисленным составом: школьники, администрация, ветераны и просто местные жители.

Написанная еще в 1982 году песня «Мы - армия народа» в исполнении дубненских офицеров зазвучала у огромного обелиска настолько мощно и сильно, а ещё как никогда актуально, что, кажется, пронзила насквозь все и всех вокруг. А трогательности этому выступлению добавили детские голоса участников коллектива «Карамельки» Дворца культуры «Октябрь», которые вместе с ветеранами побывали в поездке.

В такие моменты особенно остро чувствуется единение поколений, их сплоченность и патриотический настрой. В дубненской делегации был и целый строй юнармейцев.

Программа поездки продолжилась посещением исторического центра Ржева, возложением цветов к вечному огню и концертом в ДК. А на обратном пути больше двух часов, вспоминает Иван Михайлович Василенко, офицеры пели военные и патриотические песни.

Домой поющий автобус домчался незаметно. В памяти же на всю жизнь останутся воспоминания об этой поездке, еще раз воскресившей в сердцах всех ее участников подвиг советских солдат, воевавших подо Ржевом.

Анна Сухая

Фото участников поездки