СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Офицеры запаса – к памятнику во Ржеве Печать
19.05.2022 00:00

Идея побывать на Ржевском мемориале советскому солдату у Ивана Михайловича Василенко – начальника штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса, возникла еще несколько месяцев назад. Что если всем ансамблем «Фронтовые песни» не просто посетить это священное место, но и исполнить там творческий номер…

На идею ветеранов откликнулись в администрации города, и в канун 9 Мая автобус с хором офицеров запаса под руководством Марины Валентиновны Чайковской отправился в путь…

 

С площади Космонавтов делегацию лично провожал глава города Сергей Куликов, встречали же дубненцев во Ржеве не менее многочисленным составом: школьники, администрация, ветераны и просто местные жители.

Написанная еще в 1982 году песня «Мы - армия народа» в исполнении дубненских офицеров зазвучала у огромного обелиска настолько мощно и сильно, а ещё как никогда актуально, что, кажется, пронзила насквозь все и всех вокруг. А трогательности этому выступлению добавили детские голоса участников коллектива «Карамельки» Дворца культуры «Октябрь», которые вместе с ветеранами побывали в поездке.

В такие моменты особенно остро чувствуется единение поколений, их сплоченность и патриотический настрой. В дубненской делегации был и целый строй юнармейцев.

Программа поездки продолжилась посещением исторического центра Ржева, возложением цветов к вечному огню и концертом в ДК. А на обратном пути больше двух часов, вспоминает Иван Михайлович Василенко, офицеры пели военные и патриотические песни.

Домой поющий автобус домчался незаметно. В памяти же на всю жизнь останутся воспоминания об этой поездке, еще раз воскресившей в сердцах всех ее участников подвиг советских солдат, воевавших подо Ржевом.

Анна Сухая

Фото участников поездки
  		 
< Мая 2022 >
П В С Ч П С В
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)