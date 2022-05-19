Накануне Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов традиционно в школах Дубны состоялись торжественные митинги с приглашением ветеранов, тружеников тыла, детей войны, чтобы почтить светлую память всех, кто, не жалея своей жизни, защитил нашу Родину в борьбе с озверелым фашизмом, чтобы ещё раз показать, что никто не забыт и ничто не забыто. Во дворе школы №1 под звуки мелодий военных песен торжественно выстроились колонны учащихся. Отряд юнармейцев с красными знаменами и российским триколором. Флаги развеваются и на здании школы, и над колоннами. В руках учащихся цветы и портреты их близких и родных, дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек. Это их «Бессмертный полк». На ступенях крыльца в руках девятиклассниц, исполнительниц песен военных лет, растянута георгиевская лента. Георгиевские ленточки на груди у всех ребят, у многих к ленточке прикреплены гвоздички, этот цветок революции. Открывая митинг, директор школы Александр Иванович Руденко отметил, что 77-летие Великой Победы мы встречаем уже совсем поредевшими рядами защитников Отечества. Остаются только их фотографии и наша благодарная память об их великом подвиге, обеспечившем наше мирное, счастливое будущее. Вносятся портреты выпускников школы, отдавших свои жизни в боях за Родину. Их имена на мемориальной доске у входа в школу, а портреты - в постоянной экспозиции школьного музея. Все они пройдут с нами в «Бессмертном полку» рядом, плечом к плечу. Пока мы их помним, они живы. Пока есть связь поколений, юные жители Дубны будут знать и помнить о подвигах советских солдат, принёсших народам Европы мир и свободу. Особенно это актуально в сложный период проведения военной спецоперации на территории Украины. И всё, что могут сделать в этих условиях школьники, и они это делают, это участие в акции в поддержку нашей спецоперации, поддержка воинов России, с честью выполняющих свой воинский долг по освобождению ДНР и ЛНР от нацистов и обеспечению безопасности границ РФ от угрозы военных действий со стороны стран НАТО. Учащиеся присоединились к акции «Напиши письмо солдату». Они видели на телеэкранах, как читают эти письма бойцы, как светлеют их лица, как это согревает их души и поднимает моральный дух. Ведь у многих из них есть дети. Ребята участвуют в сборе гуманитарной помощи для многих жителей, оказавшихся в опасном положении в сложных условиях войны. Это проявление сострадания, сопереживания, которое воспитывает из ребёнка гражданина. Открытие торжественной части митинга началось с исполнения Гимна России. И первым по праву было прочитано стихотворение «Георгиевская ленточка» в исполнении Неонилы Пшец и Кирилла Авакова. А потом прозвучала самая проникновенная по силе своего воздействия и точно отражающая человеческую скорбь по многомиллионным жертвам песня «Поклонимся великим тем годам» в исполнении ансамбля девочек 9 «а» класса. С большим чувством, выразительно прочитала стихотворение «Баллада о матери» Тая Знарикова, а Снежана Волчецкая - стихотворение «Летела с фронта». В завершении митинга девятиклассницы исполнили зажигательный танец «Катюша». Предоставляя слово гостям, Александр Иванович отметил важность совместной работы с ветеранами по патриотическому воспитанию учащихся. Председатель Дубненского отделения общественной организации малолетних узников фашистских концлагерей Иван Степанович Юдин прочитал стихотворение о детях войны, пожелал ребятам мирного неба и выразил надежду, что они вырастут достойной сменой своих великих предков. Наступает минута молчания, отсчитываемая метрономом. Звучит песня «День Победы», её поют все. В заключение митинга были возложены цветы к мемориальной доске и памятнику - бюсту лётчика-испытателя Григория Бахчиванджи. Екатерина ЯЦЕВА