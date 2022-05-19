Минуло 100 лет, как была создана пионерская организация. Можно гордиться ее славными делами, а главное, гордиться многими миллионами воспитанников, ставших достойными гражданами нашей страны. Движение прекрасно сплачивало и воспитывало ребят. Мне повезло связать свою жизнь с пионерским движением на многие годы, работая в школе, комсомольских и партийных органах, в администрации города. Пионерами в СССР были дети 9-14 лет. Вступление в пионеры было важным и серьезным периодом в жизни каждого советского школьника - поистине незабываемым событием. До сих пор помню тот волнующий день, когда, принимая в пионеры, вожатый повязывал мне красный галстук. В строю на торжественной линейке ребята нашего класса давали «Торжественную клятву пионера». До сих пор помню слова: «Как повяжешь галстук - береги его! Он ведь с нашим знаменем цвета одного!» И с этого момента началась новая интересная жизнь. С большой теплотой вспоминаю дни своего пионерского детства. Очень гордилась званием пионера и следовала выражению: «Пионер - всем ребятам пример!». В нашем пионерском отряде, звеньях под руководством старших проходило много интересного, серьезного и весёлого, делового и романтичного: пионерские сборы «Юные герои-антифашисты в нашей стране и за рубежом», «Наша Родина - СССР», «Урок мужества», утренники, устные журналы, походы, игры, тимуровская работа, спортивные соревнования, сбор макулатуры и металлолома, посадка деревьев. Мы участвовали в художественной самодеятельности, шефствовали над октябрятскими группами и др. Хорошо помню, как отмечался день рождения пионерии. На торжественной линейке горн выводил сигнал: «Слушайте все!». Под призывную дробь барабана раздавалась команда: «Равнение на знамя!». Мы выравнивались в строю с поднятыми в салюте руками. Было очень волнительно. Любили исполнять пионерский гимн «Взвейтесь кострами синие ночи». Пионерская работа делала нашу жизнь интереснее и насыщеннее. Я на всю жизнь сохранила яркие воспоминания о поездках в пионерские лагеря. Невозможно было представить жизнь пионерской организации без пионерской атрибутики. Каждая дружина имела свое пионерское знамя, в отрядах - пионерский флажок, горн, барабан. Хорошей учебой, общественными делами пионеры доказывали, что они могут выполнять ответственные поручения, быть знаменосцами дружины, флагоносцами, состоять в отряде горнистов и барабанщиков. У меня те годы сохранились в памяти как беззаботное время. Была насыщенная жизнь. Мы жили просто: просто шефствовали над отстающими товарищами, просто играли в пионербол, просто ставили своими силами концерты и спектакли, просто участвовали в субботниках. Впоследствии, когда работала секретарем ГК ВЛКСМ по школам (председатель городского Совета пионерской организации), секретарем ГК КПСС, курируя народное образование, мы проводили много интересных городских пионерских мероприятий. Это торжественные пионерские сборы в ДК «Октябрь» и ДК «Мир», форумы интернациональной дружбы с участием гостей из разных стран, встречи с космонавтами, летчиками-испытателями, слёты активистов пионерского движения «Салют, пионерия!», смотры художественной самодеятельности и многое другое. Яркой, незабываемой страницей в жизни многих поколений ребят был День Победы. 9 Мая у мемориала павшим дубненцам проводили митинги, возлагали цветы. В этот день с почтением поздравляли ветеранов войны. Много внимания уделяли спортивным соревнованиям. Проводили масштабную военно-спортивную игру «Зарница». Сначала по школам, затем большую увлекательную городскую игру, смотры строя и песни. Много лет над школами шефствовали и помогали в этой работе с ребятами курсанты ВВВСКУ, которые учили школьников стрелять из пневматической винтовки, разбирать и собирать автомат Калашникова на время и др. Неизгладимое впечатление оставили масштабные городские праздники. Это великолепные интернациональные Праздники песни с участием большого количества ребят из Советского Союза и многих стран мира, организуемые по инициативе заслуженного работника культуры РФ, создателя хоровой студии «Дубна» Ольги Николаевны Ионовой. Для пионеров было особой честью участвовать во всех торжественных парадах, посвященных знаковым датам советской истории. Это парады всех пионеров города на площади Космонавтов (тогда ещё не было сквера в центре площади), когда ребята в пионерской форме, красных галстуках и красных пилотках заполняли эту площадь. И был большой праздник. А каким торжественным было шествие пионерских отрядов с горном и барабаном по улицам города, участие в демонстрациях! И конечно, всей этой большой работой руководили взрослые, педагоги, пионервожатые, организаторы пионерского движения. И особенно мне хочется отметить большую роль комсомольской организации в работе с пионерами. Сегодня с уверенностью можно сказать, что пионерская организация учила, воспитывала, закаляла, растила ребят здоровыми, обогащая их духовно. Созданная в Советском Союзе система воспитания (октябрята, пионерия, комсомол) научила нас быть патриотами своей Родины, иметь активную жизненную позицию и жить сплочённым дружным народом. Но наиболее важный результат пионерской работы заключался в воспитании чувства товарищества. Высокий авторитет пионерской организаций проявлялся в первую очередь в том, как сами дети относились к вступлению в пионеры. Для многих, и для меня в том числе, день приема в пионеры стал самым счастливым днем в жизни. У всех, кто жил в Советском Союзе, пионерия ассоциируется с чем-то хорошим, добрым, светлым, с детством. Для меня пионерия - это первые шаги в мою взрослую самостоятельную жизнь. Сегодня в России возрождается пионерское движение. В некоторых городах, районах активно работают пионерские отряды, пионерские дружины. И это радует. В.П. КАШАТОВА (КИСЕЛЕВА), пионерка 50-х гг., председатель городского Совета пионерской организации в 1972-1976 гг.