9 Мая по традиции первыми на акцию «Бессмертный полк» и памятный митинг вышли жители левобережья. В сквер Авиастроителей трудовые коллективы ГосМКБ «Радуга», предприятия «Кронштадт», учебных заведений и организаций во главе с ветеранами, тружениками тыла шли по улицам с портретами фронтовиков. В этом году «Бессмертный полк» был особенно многочисленным: одно лишь ГосМКБ организованно изготовило более 150 портретов участников войны! Поздравляя дубненцев с праздником, глава года С.А. Куликов подчеркнул, что 9 мая – священная дата для всего нашего многонационального народа. «Тяжелой ценой нам досталась Победа, - отметил он, - и сегодня наш долг передать историческую память молодому поколению». «Еще в прошлом году георгиевская ленточка воспринималась как символ Победы, как праздничный атрибут, - продолжил мысль главы города директор школы №1 А.И. Руденко. - А сегодня эта ленточка разделила человечество на две половины: тех, кто чтит Великую Победу, помнит о подвиге советского народа. И тех, кто хочет затоптать нашу Победу, уничтожить святую память… Я благодарен всем, кто сегодня надел георгиевскую ленточку, заявив о своей позиции. Это значит, что вы будете крепко держать в своих руках Знамя Победы и передадите его будущим поколениям». О сохранении исторической памяти говорил и генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», почетный гражданин Подмосковья В.Н. Трусов: - Сегодня, поклоняясь и помня о подвиге каждого советского человека - солдата, генерала, полководца, труженика тыла - мы еще и еще раз вспоминаем, как сражались и работали наши деды и прадеды, отцы и матери. И как они победили. Память должна бесконечно возвращать нас к тем дням и не давать никому возможности извратить историю нашей страны и нашей Победы. Пока мы помним – жив наш «Бессмертный полк», жив подвиг каждого солдата, каждого, кто сражался на фронте или трудился в тылу! Об этой памяти нужно напоминать непрерывно: работать и бороться, как это делали наши прадеды, завоевав Победу и подняв из пепла Родину, восстановив ее после войны. Слава всем ветеранам! Слава всем героям! Слава жителям Дубны! С Днем нашей Победы! Продолжилось праздничное шествие на Большой Волге. В этом году на правом берегу маршрут «Бессмертного полка» пролегал от вокзала по проспекту Боголюбова, ул. 9 Мая до мемориала на братских, где также состоялся митинг. Праздничные мероприятия прошли сразу на нескольких городских площадках. Среди них хотелось бы выделить очень атмосферное выступление ансамбля авторской песни под руководством В.В.Некрасова. Не первый год дубненцы выступают по воле сердца перед ветеранами, пациентами больниц, просто на улицах города, создавая доброе и праздничное настроение, исполняя песни под гитару. Участники ансамбля пели песни военных лет у входа на аллею, ведущую к братским могилам. Ни проливной дождь, ни шквалистый ветер не смогли разогнать зрителей, еще крепче в один большой сплошной навес сдвинувших свои зонты и трогательно подпевавших: «И, значит, нам нужна одна - Победа, одна на всех - мы за ценой не постоим!..» Анна Сухая Фото Владимира Рыкова